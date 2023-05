La memòria i la mentida tenen les cames curtes

En aproximar-se les eleccions, la maquinària política es posa en marxa i comença el joc, per alguns és temps d’informar, mostrar el treball fet i exposar noves propostes per al projecte de ciutat. Però per a altres és el temps de les manipulacions en diferents vessants com recollir firmes per motius purament electorals i sense informar seriosament, fent acusacions injustes retorçudes o repetir el mantra que no s’ha fet res i només fem promeses.

Com diu la dita, «la mentida té les cames molt curtes», però també la memòria. Repassem algunes fites, avui només d’infraestructures. Anit mateix, en l’últim ple ordinari de la legislatura vam aprovar el projecte d’execució de la Ronda Sud de Borriana en el tram des de l’avinguda de Nules fins a la CV-18, que materialitza la connexió pel sud, que comunicarà l’avinguda del Transport i el amb la CV-18. Una actuació que arreplega els objectius de mobilitat del PMUS de Borriana, especialment en relació a la mobilitat entre la zona sud del municipi i la zona oest, a més de connectar dos dels grans eixos viaris de la zona sud i oest. L’estació del tren Recordeu com era la carretera del Port i totes les barbaritats que l’oposició va dir durant l’execució de les obres de remodelació, en un intent de manipular l’opinió pública? Ara és una de les avingudes més passejades i transitades pels veïns i veïnes amb un digne i agradable vial ciclopeatonal, efectiu i racional que ha millorat la seguretat i la tranquil·litat dels que van a peu o amb bicicleta i per a la circulació dels vehicles de motor. Recordeu l’antiga carretera del Grau amb les mateixes crítiques per part de l’oposició? Ara és una reconeguda i apreciada connexió amb un espai destinat a les bicicletes i als vianants del qual gaudeix tota la ciutadania. I també s’ha unit la ciutat a l’estació del tren amb un vial ciclopeatonal, s’ha incrementat l’aparcament de l’entorn de l’estació, s’han connectat vials per a bicicletes en la zona urbana i s’han obert els accessos al col·legi Josep Iturbi. Recordeu com estaven? Encara no hem acabat, seguim treballant, completant l’anell ciclopeatonal, ara en la zona Port-Grau-Borriana amb la remodelació de l’avinguda de la Mediterrània. Una actuació amb un pressupost de 2,2 milions que inclou la construcció d’un nou carril de ciclovianants, i la instal·lació de noves canonades d’aigua potable i canalitzacions i bombaments per a evitar inundacions. Modernitzar Borriana Amb moltes més iniciatives, algunes xicotetes, que suposen un pas ferm per a modernitzar Borriana, com l’adequació de vials municipals dins del pla de condicionament integral dels camins rurals que realitza el consistori des que governem, amb vora 4 milions en dos legislatures. Treballem junts perquè la majoria social siga més gran i tinguem més oportunitats d’avançar en un projecte de ciutat per a tota la ciutadania de Borriana. Alcaldessa de Borriana