Por Almassora, todo

Arranca la legislatura 2023-2027 con la voluntad intacta del Partido Socialista de facilitar la gestión al nuevo equipo de gobierno por el bien de Almassora. Aunque no obtuvimos respuesta a nuestra a oferta de llegar a acuerdos sin que accedan al gobierno quienes niegan la violencia de género o los derechos de las personas LGTBI, la mano sigue tendida. Nos tendrán para los asuntos que realmente preocupan a los vecinos y vecinas.

Se encuentran unas arcas municipales saneadas, un periodo de pago de facturas más que excelente respecto a los municipios de nuestro tamaño, el colegio Santa Quitèria en obras --aunque el PP no votó a favor de que se hiciera-- y las obras del IES Falomir en licitación. Les dejamos activos los contratos para fumigar contra los mosquitos y el concurso-oposición para ampliar la plantilla de la Policía Local, entre tantos otros.

Les pedimos que apliquen ahora la transparencia que siempre nos exigieron y que expliquen en qué punto está la negociación del pacto con Vox y cómo piensan gestionar sin los apoyos suficientes. Almassora también se merece eso. Tenemos derecho a saber cómo será finalmente la delegación de concejalías si se materializa ese acuerdo. Quién hará qué, qué concesiones estarán dispuestos a hacer o no y el precio que pagaremos por la estabilidad de su gobierno.

Sin autobús a la playa

Detrás de recorrer Almassora en zapatillas tendrá que haber algo real, verdadera gestión. Los mensajes tienen que decir algo. Pero más que decir, lo importante es hacer. Y, de momento, en la noche de Sant Joan nos quedamos sin autobús a la playa para disfrutar de las hogueras sin tener que coger el coche. Sé por experiencia que contratar un autobús no cuesta una semana, es cuestión de voluntad. Por tanto, entre foto y foto daba tiempo de sobra a garantizar un servicio público que finalmente no tuvimos.

La actividad del Ayuntamiento no permite ni un traspiés y, aunque a mí no me dieron los 100 días que se presuponen de cortesía, nuestros puentes sí se mantienen tendidos para la ayuda necesaria, porque por encima de todo siempre estará el progreso y el bienestar de Almassora.

Portavoz del PSPV-PSOE en Almassora