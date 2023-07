‘Tito Berni’ lo pasa bien

Juan Bernardo Fuentes, tío de Taishet Fuentes, que heredó su cargo de director general de Ganadería y que digo yo que le llamaba Tito Berni y de aquí este nombre popular. Era miembro del Congreso de los Diputados por el PSOE hasta que salió por su implicación en la operación Mediador.ubo diversas detenciones porque el lío es gordo.

El mediador de la trama, Marco Antonio Navarro, que según el Tito solo conocía de lejos pero con el que compartía fiestas y decenas de llamadas y mensajes. Parece ser que el exdiputado recibía las comisiones de empresarios a cambio de subvenciones, contratos públicos y contactos con otros políticos. Lo depositaban en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir que presidia el Tito. Se le acusa de corrupción, cohecho, falsedad, blanqueo, trafico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. Para impresionar a los empresarios, hacía de anfitrión en el Congreso, donde los recibía, luego a las fiestuquis. El caso recuerda otros del PSOE como el de Roldán o los ERE de Andalucía que tienen como denominador común la vulgaridad, los restaurantes de lujo, los prostíbulos y las drogas. Les gusta pegarse fiestas a lo grande, mucha diversión y poca vergüenza, además durante la reclusión de la pandemia y mientras su partido decía estar contra la prostitución.

Es raro que la fiscalía no solicitara prisión preventiva y que no se registrara el despacho de Tito, y el comportamiento de Meritxell Batet, que destruyó el registro de visitas del Tito en el Congreso. La cuestión es que en poquísimo tiempo este escandalazo parece que ha pasado al olvido y no es noticia. Si fuera de otros partidos lo tendríamos en primera plana constantemente. Así son las cosas bajo la mirada de Tito Sánchez.

*Notario y doctor en Derecho