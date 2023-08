Perdonar es muy de cristianos. Así me lo enseñaron los frailes carmelitas de EGB, de forma machacona entre las misas del viernes por la tarde, las del domingo, la catequesis para mi confirmación, en la que el señor obispo me dio el cachete no sin ganas de darme un hostión porque un grupito le salimos respondones. Hasta nuestro obispo José María nos perdonó.

Y es que es muy de cristianos perdonar. Yo diría que es hasta muy democratacristiano. Un poco menos si eres un nacionalcatólico como son los de Vox y bastantes del PP. Y es que tener problemas en la convivencia es común e inevitable. Aprender a perdonar es una práctica importante para establecer relaciones normales y una convivencia armoniosa. (Este párrafo es copia literal de una web católica). Y, ¿por qué el rollo cuasi-dominical? A cuenta de la amnistía a los independentistas que «quisieron romper España con un golpe de estado» y que, aunque no lo han conseguido, todavía están ahí erre que erre. Y es que amnistía es perdón. Y amnistiar a los independentistas, también. «Si perdonáis a los hombres (independentistas) las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre celestial os perdonará vuestros pecados» (dice Mateo 6:14). O, mejor, cuando San Mateo, que era un crac en eso del perdón, decía que «arrimándosele Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano (independentista) cuando pecare contra mí?, ¿hasta siete veces? Le respondió Jesús: No te digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, o cuantas te ofendiere» (Mateo 18:21-22). Pues los democratacristianos del PP y los nacionalcatólicos de Vox se ve que no fueron a colegios carmelitas. De poner la otra mejilla hablaremos otro día. Urbanista