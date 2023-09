Asignaturas pendientes

El curso escolar arranca esta semana en Almassora con muchas deficiencias. No es casualidad. El nuevo colegio Santa Quitèria abre sus puertas después de 13 años en barracones con una alcaldesa que no votó a favor de las obras. Sí, María Tormo, la actual alcaldesa, no apoyó la construcción en el pleno de julio de 2018, continuando así con la tradición del PP de trabajar más por las aulas prefabricadas que por los colegios de verdad.

La AMPA, la dirección del centro y las generaciones que han pasado por sus clases saben que, con Tormo en el ejecutivo local de Vicente Casanova y el PP en la Generalitat, el colegio estuvo a punto de desaparecer. De hecho, alumnado de diferentes edades compartía aula gracias a las políticas destructivas de la educación pública del PP. Daba igual cómo se las apañaran docentes y estudiantes, el Santa Quitèria no era una prioridad. Deberes hechos Hoy tampoco lo es. Si no, ¿cómo es posible que hayan pasado todo un verano sin poner a punto el entorno? Sabían que el 11 de septiembre empezaban las clases, pero esos barrios quedan demasiado alejados de la política del PP. Pese a todo, pese a ese mirar para otro lado de María Tormo cuando hay que apoyar los proyectos, que es en plenos como el de julio de 2018, el Santa Quitèria abre sus puertas. Y este Grupo Municipal Socialista, que sí trabajó por su construcción, se alegra enormemente del hito. Ahí quedarán para siempre los frutos de tantos desvelos y con esa sensación de los deberes hechos nos quedamos. Otros no pueden decir lo mismo. Almassora ha perdido este verano 800.000 euros en ayudas públicas para modernizar el polígono Camí Fondo. PP y Vox no han sabido licitar a tiempo unas obras imprescindibles para la actividad económica de nuestras empresas. Perdemos la renovación de la red de saneamiento de aguas residuales, el alumbrado eficiente, zonas de descanso, nueva señalización y un sistema de vigilancia conectado a Policía. Solo era cuestión de trabajar, los municipios de nuestro entorno sí lo han logrado. Llegar al ecuador de septiembre con tantas asignaturas pendientes no augura un curso de buenas notas. Portavoz del PSPV en Almassora