La aparición de internet, las redes sociales y las aplicaciones de móvil, han originado que se extiendan nuevas maneras de ligar o de conocer gente. Y estas nuevas formas de relacionarse han dado pie a la aparición de anglicismos como ghosting, breadcrumb o gaslighting que hacen pensar que las relaciones sociales y afectivas se viven de una manera más superficial que antes; en definitiva, hay más cantidad, pero menos calidad. Entre este tipo de relaciones destaca, por su grado de enganche, el breadcrumbing o migas de pan. En este caso, la persona va dejando miguitas de pan, o de afecto, que mantiene la comunicación y la relación lo justo para que no se cierre del todo. Son personas que están sin estar, pues no se quedan del todo para evitar el compromiso, pero que sí buscan que se esté pendiente de ellos. Al no desaparecer del todo, y seguir manteniendo algún contacto, uno se inclina a pensar que existe interés por su parte, por lo que aumenta la expectativa de que se establezca una relación sentimental.

Refuerzo intermitente A nivel psicológico, este comportamiento está basado en el refuerzo intermitente, algo similar a lo que pasa con las máquinas tragaperras, que no dan premio siempre, pero donde se tiene la esperanza de que lo dará en algún momento. La gente que utiliza este tipo de prácticas suelen ser personas con baja autoestima y con miedo al compromiso. Al tener autoestima baja, tienen varias relaciones abiertas, con diferentes personas, para que la sensación de sentirse deseados aumente su ego. Ante esto, se puede actuar de varias formas, pero el denominador común de todas es la comunicación, con el fin de que, al hablar, se dejen las cosas claras. Una relación saludable se basa en la comunicación honesta, el respeto mutuo y el compromiso genuino, por lo que conviene que no se acepten comportamientos tan nocivos como el breadcrumbing. En su lugar, es recomendable buscar relaciones donde ambas partes estén dispuestas a invertir tiempo, esfuerzo y amor de manera sincera y recíproca. Psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)