Uno de diciembre y sin convenio. El pasado viernes realizamos la primera de las movilizaciones en defensa del convenio del azulejo. Nuestras peticiones básicamentes son: un diez por ciento en tres años con una reducción de ocho horas de jornada y esta patronal las califica de irresponsables. Desde UGT FICA vemos cómo casi la mitad de las empresas que han recibido ayudas las utilizan para afrontar las indemnizaciones producidas por las aplicación de ERTE y ERE.

Nos piden que les acompañemos a solicitar ayudas para el sector, sin pensar en las personas trabajadoras que son el mayor activo que estas empresas tienen. Durante los últimos años hemos visto cómo el sector, a nivel salarial, se ha ido empobreciendo sistemáticamente, mientras nuestros patronos ganaban miles de millones, sin pensar en sus trabajadores, sin mencionar la pérdida de algún que otro derecho.emos salido a la calle para decir basta, las personas trabajadoras no se merecen el trato que se les está dado por parte de esta patronal, que a mi parecer aprovecha la coyuntura que atraviesa el sector para reducir sus plantillas, como ya sucedió en las pasadas crisis donde el empleo destruido no se ha recuperado. Mientras las empresas han seguido produciendo casi los mismos metros, eso sí, con menos personal en sus plantillas y con el mismo salario que en su conjunto, en 2008 ya se estaba percibiendo. UGT FICA en su responsabilidad, estará con las empresas siempre y cuando éstas respeten el dialogo social, y los acuerdos firmados entre sindicatos y CEOE, que son acuerdos de mínimos, de lo contrario que no nos busque, que no nos encontrará.

Para UGT FICA lo más preocupante es la crisis permanente que están atravesando las trabajadoras y trabajadores del sector, por lo que seguiremos luchando por conseguir un convenio que reconozca la importancia de las personas trabajadoras, que han situado durante años al sector en el mapa mundial, y sin su profesionalidad esto no hubiese sido posible.a llegado la hora de que los empresarios reconozcan esta labor, y firmen un convenio a la altura del sector al que representan. Si no es así, en unos años nadie querrá trabajar en este sector y las empresas tienen que tener altura de miras, haciendo el sector atractivo con salarios dignos y jornadas de trabajo que permitan la conciliación familiar, de lo contrario en unos años el sector estará en riesgo de desaparecer, y los únicos responsables serán las personas negociadoras de Ascer. El bosque no les está dejando ver lo que la sociedad de Castellón les esta demandando, que no es ni más ni menos que este convenio recoja salarios más justos, que les permita llegar a fin de mes, y poder disfrutar de sus familias al igual que los empresarios. Les pedimos lo que entendemos que las personas trabajadoras se merecen, para ellas y los suyos, no pasa nada por tener menos beneficios, piensen un poco más en quienes les hacen realmente obtener esos beneficios.

No quiero olvidarme de tantas personas trabajadoras que ya han perdido el empleo durante estos años en la provincia: ellas también fueron partícipes de que ustedes llenaran sus arcas. Desde UGT FICA les pedimos que reflexionen.

*Secretario General de UGT-FICA Comarques de Castelló