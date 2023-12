El pasado viernes se celebró el ansiado sorteo de Navidad. Todo el mundo sueña con ser poseedor de uno de los décimos premiados, pensando que éste le va a permitir pagar lo que adeuda o incluso decir adiós al trabajo. Es innegable que ganar 400.000 euros es una dicha, pero esto no implica necesariamente un futuro lleno de alegrías. De entrada, diferentes estudios demuestran que la duración de la felicidad por el premio conseguido es de tres meses, ya que, pasados 90 días, se vuelve al nivel basal de felicidad anterior, como si nada hubiese ocurrido. Además, el 70% de los ganadores de alguno de los sorteos de lotería, terminan arruinados en menos de cinco años.

No en vano, muchos de los premiados no solo no vieron su vida mejorada, sino que llegaron a expresar que ganar la lotería fue lo peor que les había pasado en la vida. Una de las situaciones comunes que suelen convertir la victoria en la lotería en una experiencia negativa es la presión social y familiar. Esto es así porque, una vez conseguido el botín, se deben enfrentar a una gran presión por parte de familiares, amigos y conocidos en busca de dinero o favores.

Sin duda, las dinámicas en las relaciones personales cambian, ya sea por envidia, animosidad o por el cambio que se produce en la forma en que los demás perciben al ganador del premio. Por otro lado, algunos ganadores caen en la tentación de realizar compras de manera compulsiva y derrochar el dinero sin un plan financiero adecuado. Por ello, es crucial abordar la situación de manera planificada y consciente. Muchos expertos recomiendan mantener la privacidad, buscar asesoramiento financiero profesional, establecer límites claros y tomar decisiones basadas en un plan sólido, con el fin de evitar que cumplir un sueño se convierta en una pesadilla. No obstante, está demostrado que, millonario o no, hay que cultivar y mantener las amistades, pues cuantos más amigos se tienen en la vida, estadísticamente, más feliz se es.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)