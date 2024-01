Ya sé que en los años bisiestos toca la cosecha en un cesto. Que el último año bisiesto (el 2020) nos vino la pandemia de covid-19 y que en el anterior (el 2016) ganó las elecciones estadounidenses Donald Trump. Pero yo no me creo que, porque un año tenga un día más que los otros, necesariamente vaya a ser malo. Así que os escribo mi carta de todos los años con la esperanza de que este 2024 se aparte de la regla general del refrán castellano.

Para empezar, me gustaría que los israelís, que son tan buenos en temas de inteligencia con el Mossad, se dedicaran a castigar únicamente a los terroristas de Hamás que cometieron los salvajes atentados en el sur de Israel. Más que nada porque por cada niño o niña inocente que matan están generando odio y futuros terroristas de forma exponencial. Y eso no parece demasiado inteligente por su parte. Recordad, queridos Reyes Magos, que a Herodes la jugada no le salió nada bien hace 2024 años.

En Ucrania, tres cuartos de lo mismo. Después de dos años haciendo rica a la industria de material bélico y echando sobre suelo ucraniano todos los excedentes de bombas y armamento que tenían en stock en oriente y occidente, ya es hora de que los solucionen y dejen de matar a jóvenes rusos y ucranianos.

Del tema económico, y pese a que la economía española va como un tiro, aquí en Castellón necesitamos una transformación energética en nuestro sector cerámico y, posiblemente, muchas cosas más. Porque teniendo el territorio que tenemos, el clima, la ubicación estratégica y las infraestructuras necesarias ya en funcionamiento, no entiendo por qué la crisis no se remonta como lo hacen en las provincias de Valencia y Alicante. Igual los que sobramos somos nosotros.

