A les Useres, ens trobem comptant els dies per a conéixer la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del Ministeri de Transició Ecològica sobre el macroprojecte energètic d’EnerHi al nostre benvolgut Pla.

Just la setmana passada, commemoràvem el protector dels conreus i dels ramats. La de Sant Antoni és una fita molt esperada, especialment a les zones rurals, cosa que té tot el sentit perquè l’economia d’ací ha estat sustentada pel sector primari fins a pràcticament l’actualitat. Enguany, el context en què ens trobem fa més significativa encara aquesta celebració.

El dissabte, coincidint amb els festejos, la Coordinadora d’entitats per una Ubicació Racional de les Energies Renovables ens va convocar a una manifestació a València amb l’objectiu de demanar protecció institucional per als termes afectats pels macroprojectes energètics. Junt amb les associacions en defensa del territori de tot el País Valencià (entre elles, Defensem les Nostres Arrels d’Useres), vam fer la nostra particular processó per reclamar al govern espanyol que pose fre als efectes de l’avarícia empresarial.

Les conseqüències de la macroinstal·lació de plaques solars al Pla ja van quedar reflectits en les nombroses al·legacions que totes i tots vam presentar oficialment al Ministeri juntament amb els informes negatius de l’anterior govern autonòmic del Botànic. Risc per al medi ambient i per a la salut de les persones i destrucció del teixit econòmic vinculat a l’agricultura i la ramaderia, així com del sector agroturístic vinculat a la vitivinicultura i a l’hostaleria, entre altres.

La ruïna

Per a resumir, el projecte d’EnerHi podria suposar la ruïna, el despoblament i la desaparició del poble. Però aquest motiu no va ser suficient perquè el nostre alcalde o algun dels seus regidors a sou inclogueren la manifestació en la seua agenda. Esperem que almenys, entre foto i foto, trobaren temps per traslladar-li la situació a la consellera Pradas i demanar-li que mantinga posicionament del Botànic. Per si no va ser així, consellera, li ho demane jo.

Volem renovables però no així. Volem una ordenació justa amb el rural. I volem continuar celebrant Sant Antoni a les Useres per molt de temps.

Regidora d’Avancem pel Poble-Compromís a les Useres