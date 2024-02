Hace más de cinco años, iniciamos en Vila-real una colaboración única, en el marco de nuestra alianza con la sociedad, con las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de Castellón y de Valencia de la que me siento particularmente orgulloso. Única porque no hay otro Ayuntamiento que mantenga una apuesta tan clara y una cooperación directa, a través de convenio, por la formación de los jóvenes talentos del diseño. Única también porque nos hace únicos, al incorporar a nuestro entorno urbano creaciones singulares con la firma de los grandes diseñadores que tendremos en el futuro.

Esta semana, he tenido la ocasión de repasar los frutos de esta apuesta, en una agradable charla con la persona sin la cual todo esto no habría sido posible, la arquitecta, profesora y amiga Marina García-Broch, la periodista Minerva Salvador y uno de esos jóvenes talentos que, estoy seguro, dará mucho que hablar, Enric Bellmunt. Él, junto a sus compañeros Magda Cimpoca, Mateo Felip, Paula Juan, Alfred Segarra, Emma Such y Juan José Valverde, firman uno de los proyectos que hemos podido materializar en Vila-real gracias al convenio con la EASD. Pero no uno cualquiera: Comboi, seleccionado y presentado en un evento internacional como es el WorldDesign Capital Valencia, con la repercusión y reputación que ello implica. Un evento que colocó a Vila-real en el epicentro mundial del diseño.

La intervención Comboi la podemos disfrutar en un enclave único como es el jardín del Museu de la Ciutat Casa de Polo, al que le imprime un aire de modernidad y vanguardia en la línea de todos los proyectos que hemos podido hacer realidad en estos años, poniendo en valor la gran capacidad creadora de nuestros jóvenes y demostrándoles todo lo que son capaces de hacer. Desde la primera intervención, con Azahar y Albedo, que desde el año 2019 identifican la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC) con unas espectaculares flores blancas en la fachada y la rotulación del edificio, hasta el proyecto ganador del workshop de este curso, L’Anguila, que redefinirá los espacios de espera y acceso a los colegios reutilizando mobiliario urbano antiguo y obsoleto. También hemos mejorado notablemente el aspecto del Espai Jove con Pétalos en la nave y Entre naranjos, hemos instalado Miratge --que lamentablemente tuvimos que retirar del espacio público por acciones vandálicas y en breve reubicaremos--, Comboi y pronto instalaremos Carrusel de lectura, proyecto este último con el que reconvertiremos las viejas cabinas telefónicas en puntos de intercambio de libros.

Economía circular

Y este es otro de los mensajes que nos deja la colaboración con las EASD: la reutilización de materiales para este tipo de intervenciones nos permite colocar en el espacio público la necesidad de caminar hacia una economía circular. Mensaje que se suma al del talento, la innovación y la sostenibilidad para proyectar la imagen de esa nueva Vila-real del siglo XXI más solidaria, inclusiva, de oportunidades, sostenible e innovadora en la que nos estamos convirtiendo.

Tampoco habrían sido posibles todos estos proyectos sin la implicación de la dirección de las EASD, Rosa Esteban en Valencia y Miguel Monar en Castellón (escuela que, además, celebra este año su 40º aniversario), y la colaboración de nuestras empresas, en un nuevo ejemplo de los frutos que puede dar la colaboración público-privada. Por eso, quiero agradecer especialmente a Krion, de Porcelanosa Grupo, y Sistemas Robles que hayan mostrado desde el primer día su compromiso y apoyo a una iniciativa con la que ganamos todos: la EASD y sus alumnos, porque tienen la oportunidad de comprobar que todo lo que están estudiando y aprendiendo tiene una aplicación; Vila-real, porque hemos visto como nuestra ciudad iba mejorando año tras año con sus creaciones. Estoy seguro de que tendremos muchas más ocasiones de comprobarlo en nuevas ediciones de los talleres. Juntos y juntas, Vila-real avanza.

Alcalde de Vila-real