‘Fachas’ andan sueltos por Onda

El Ayuntamiento de Onda ha pintado unas escaleras con los colores de la bandera de España y han quedado verdaderamente bonitas. Desde entonces las escaleras forman parte de una abrumadora mayoría de las fotos de perfil de miles de teléfonos móviles de ondenses y, también, de una cantidad cada vez mayor de visitantes. De hecho, los autobuses turísticos empiezan a hacer parada en las escaleras para la correspondiente sesión fotográfica. Hasta ahí todo normal con una excepción: la izquierda caviar local anda, taciturna y contrariada, repitiendo como un mantra hipnótico que somos “fachas”.

Al equipo de gobierno nos define nuestra política, jamás los adjetivos con los que nos quieran encasillar. Veamos pues nuestra intensidad como buenos “fachas” y pongamos en marcha el medidor.

Somos tan “fachas” que durante la pandemia del covid-19 fuimos el único municipio en establecer ayudas para nuestros autónomos y comerciantes. Destinamos más de 3 millones de euros de fondos propios a nuestro pequeño comercio y, hoy, Onda no es un paseo desolador de persianas bajadas y establecimiento cerrados como sí lo son los municipios de nuestro entorno. Somos tan “fachas” que fuimos el primer municipio de la provincia de Castellón en implantar el “Sacrificio 0” de animales de compañía en Onda y, desde entonces, más de 400 mascotas han sido adoptadas y han vuelto a dar cariño en un hogar. Cabe recordar que con el PSOE de Onda, solo en la legislatura del 2015 al 2019 se sacrificaron un total de 198 mascotas abandonadas. Somos tan “fachas” que hemos sido el primer Ayuntamiento en establecer un plan de ayudas económicas para los ondenses celíacos. Ya se lo propusimos al PSOE de Onda cuando gobernaban ellos, pero claro, no son “fachas”... y dijeron que no es no. Somos tan “fachas” que hemos establecido ayudas para las familias monoparentales.

Aquí se repite la historia y el PSOE de Onda se negó a establecerlas cuando gobernaba. Somos tan “fachas” que hemos sido el primer municipio en poner en marcha el SASEM para el acompañamiento psicológico y profesionalizado de los ondenses que puedan necesitarlo. Somos tan “fachas” que las auditorias independientes y externas nos han calificado por cuatro años consecutivos como el Ayuntamiento más transparente de la Comunitat Valenciana.

Referente literario

Somos tan “fachas” que todas las acciones municipales se impregnan de sostenibilidad: monitorización de jardines para riego inteligente, Bosque Olímpico y Pulmón Verde. Somos tan “fachas” que cuidamos de nuestra cultura convirtiendo Onda en un referente literario a nivel nacional y restaurando la preciosa “Campaneta Factoría Cultural” para ponerla al servicio de los vecinos. Somos tan “fachas” que no hay acto municipal con concurrencia elevada de público que no tenga su carpa violeta para la lucha contra la violencia de género y su carpa arcoíris para atender y asesorar al colectivo LGTBI+. Y suma y sigue con mil acciones más.

Creo que está claro … por Onda campan los “fachas”. Que el Santísimo Salvador nos ampare.

Alcaldesa de Onda