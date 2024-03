La (penosa) decisió de Carlos Mazón de desmantellar el pla Edificant és, possiblement, l’atac més gran a l’educació pública a la província de Castelló des de la corrupció de Ciegsa, també de mans del Partit Popular. Les conseqüències d’aquesta decisió? Que milers d’alumnes es veuran abocats a continuar la seua formació en aules desfasades, sense les millores i ampliacions que es mereixen.

En menys d’un any, hem passat de la pau social a tindre a la comunitat educativa en peus de guerra. I amb raó: les retallades han tornat de la mà del PP i l’extrema dreta. El nou model de Mazón es basa en una falsa dicotomia: baixar impostos als més rics o invertir en educació. La resposta ja la sabem.an acatxat el cap davant el poder. I en què queda l’educació pública? En res, perquè no creuen en ella. Per als socialistes l’educació pública és un dret fonamental, no un luxe, i no podem permetre que es pose en risc.

Fins a l’arribada del PP a la Generalitat valenciana, el pla Edificant havia permés iniciar o executar més de 300 actuacions en centres educatius de Castelló. Ara, les obres es paralitzen, deixant milers d’estudiants sense les millores que se’ls havien promés. És aquest el futur que volem per als nostres fills? En cada mobilització trobaran a un representant socialista i posem a disposició el nostre partit per a reivindicar allà on faça falta tot el que ha quedat en el tinter per decisió única de Carlos Mazón.

No podem tornar al passat, al model de la corrupció que campava lliurement pel Palau de la Generalitat amb el PP en la dècada del 2000. No podem permetre que es continuen retallant recursos en educació pública i en l’ensenyament en valencià. I molt menys que es robe.

És hora de defensar l’educació pública com la base del progrés individual i social. És hora de dir-li al PP i a l’extrema dreta que no tolerarem els seus atacs. L’educació pública no es ven, es defensa. En el PSPV-PSOE diem: ja n’hi ha prou de retallades! Els nostres fills i filles es mereixen un futur millor.

Portaveu del PSPV-PSOE de Castelló