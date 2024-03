Diumenge passat m’ha vingut a la memòria una dissertació de Zapatero al Congrés dels Diputats al voltant de la veritat i la mentida, que en aquell moment em va semblar exagerada i fora de lloc. Ingenu de mi, que vinc d’una família catòlica i alçar fals testimoni va contra els manaments de la llei de Déu, creia que tots compartíem els mateixos valors, i no pensava que hi haguera gent que de manera reiterada i conscient, diguera mentides o amagara la veritat pel seu interés polític, i això d’ençà que governa la dreta a la ciutat de Castelló passa quasi cada setmana i ara els contaré un cas.

Les passades mobilitzacions d’agricultors van tenir com a epicentre PortCastelló, el motiu, bonifica el 40% als moviments de cítrics, unes bonificacions que no influencien res als nostres productors, ja que el 97% de les exportacions les fem per carretera, però que beneficien a tercers països que ens fan competència deslleial.

Cal dir que aquesta bonificació la va promoure el PSOE quan tenia la presidència, i que ara el Partit Popular la defensava a capa i espasa, sobretot en el primer moment.

Bonificació

En gener, Compromís vam presentar una declaració al ple de Castelló demanant l’eliminació de la bonificació com vol la Unió de Llauradors, i el Partit Popular ens la va vetar, dient-nos que estàvem en contra del lliure comerç, eixe mateix mes, al ple, el 31 de gener, li vam demanar a Begoña Carrasco que com a representant de l’Ajuntament al Port, demanarà la seua eliminació, i ens va respondre que si «melones».

Després van arribar les mobilitzacions dels agricultors, i el PP va presentar una declaració al ple que no replegava l’eliminació de la bonificació i va ser gràcies a la que vam presentar Compromís que van acabar claudicant i acceptant l’eliminació de la bonificació a la qual es negaven en un primer moment.

El PP va intentar vendre l’aprovació de la declaració com un èxit de la seua gestió, i va amagar que havien claudicat i acceptat que calia eliminar la bonificació que sols fa un mes, es negaven a eliminar, però clar, dir la veritat no els deixava en bon lloc. Ara, ens toca vetllar perquè complisquen la seua paraula, veurem.

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló