El CEIP Bisbe Climent

Fa trenta-dos anys que vaig finalitzar la meua relació acadèmica, que no afectiva, amb la meua escola, el Bisbe Climent. Si en aquell moment ja era una escola vella, trenta-dos anys després la cosa no ha millorat.

A l’any 2015, el Bisbe Climent era una d’eixes escoles en el punt de mira de la dreta, volien, com al Mestre Canós i a l’Herrero, eliminar línies educatives i acabar tancant-lo. Va ser gràcies a la gestió de Compromís en Educació que li vam pegar la volta, reduint les ràtios d’alumnes per aula, posant en marxa aules de 2 a 3 anys i implicant a la comunitat educativa.

Resposta

Amb el pla Edificant, a Castelló vam donar resposta a velles reivindicacions com el Vicent Marçà i l’Herrero i han començat les obres del Mestre Canós i el Sebastian Elcano. Quasi 20 milions d’euros d’inversions públiques que, a banda de crear llocs de treball, són necessàries per a la bona qualitat educativa dels nostres xiquets i xiquetes.

Compromís tenim molt clar que queda encara feina pendent per fer. Per això hem treballat amb les comunitats educatives i amb el Consell Escolar, que entre d’altres va acordar que calia fer una escola nova al Bisbe Climent i per això vam portar al ple que el govern municipal sol•licitara les competències per fer aquesta obra a través de l’Edificant. Però la dreta va votar en contra de fer un nou Bisbe Climent, en contra de reivindicar inversions per Castelló, en contra de la decisió del Consell Escolar i en contra de les famílies.