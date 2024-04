Mónica Oltra és innocent

Cal dir-lo ben clar, Mónica Oltra és i era innocent, la sentència és cristal·lina. Tal volta no ho recorden, perquè quan la màquina del fang treballa al final es confon tot, al cap i a la fi, eixe és l’objectiu dels que enfanguen la política i les institucions, així que per si de cas els faig memòria, l’extrema dreta política, i ací està el Partit Popular també, acusava Mónica Oltra d’haver utilitzat la seua influència per tapar els delictes del seu exhome.

En base eixa calúmnia, la que va usar el seu poder per amagar un delicte, es van llançar tota classe d’acusacions, també al ple de l’Ajuntament de Castelló on fa quatre dies, els regidors de Vox i PP, tanto monta, monta tanto, han arribat a dir que defensem els abusos a menors, mentides gravíssimes, d’aquells que com no tenen cap proposta política que puguen fer pública, difamen i calumnien als rivals polítics, perquè com diu la dita, miente que algo queda.

Doncs bé la sentència és meridiana, no existeix un sol indici d’aquestes acusacions, ni un, i això que hem tingut a la Policia Nacional gastant hores i diners públics en revisar més de 30.000 correus, per l’ordre d’una fiscal que no tenia res, cap prova, però sí el poder d’acabar no sols amb la carrera política d’Oltra, sinó especialment, que és això el que buscaven els seus denunciants i tots aquells que els donaven cova, eliminar el seu llegat polític, allò que Mónica representa.

I és que mentre el govern de Mazón perdona factures milionàries als amiguets que fan negoci i s’omplin les butxaques amb la nostra salut, Oltra és la que va impulsar i accelerar recuperar la sanitat per a totes, també pels joves que havien hagut de marxar a treballar fora per la falta d’oportunitats, perquè mentre el PP no pagava les ajudes de la dependència i fica el copagament, Oltra desenvolupava la tercera pota de l’estat del benestar, la de no deixar ningú enrere.

No s’equivoquen la cacera contra Oltra no era per afany de justícia, era la dels poderosos contra la gent, i no podem permetre que torne a passar, la utilització de la justícia no pot aturar el progrés del nostre país.

Otros artículos de Ignasi Garcia LA RÚBRICA La Cosa Nostra LA RÚBRICA L’odi al valencià LA RÚBRICA Claudicar

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló