Esta setmana, durant la presentació en Castelló de Los tentáculos del truhan, el nou llibre del referent del periodisme Francesc Arabí, vam tindre ocasió d’aproximar-nos a les clavegueres. Durant la xarrada vam reflexionar sobre els vincles de la corrupció política i empresarial i com eixa brutícia ha infectat altres institucions.

Més enllà de l’agònica i servil situació del periodisme, segons l’anàlisi de l’autor que compartisc, i de la preocupant transversalitat de la corrupció --sense ideologies ni colors, més enllà del verd dels bitllets--, una de les reflexions que més em va remoure va ser la persistent i inadvertida presència dels corruptors: «Sempre estan, passen molt més desapercebuts que els polítics i se mouen per les clavegueres de dretes i esquerres».

Fa un parell de dècades els corruptors van brotar especialment entre requalificacions, PAI de golf i parcs temàtics. Alguns, de fet, encara operen, amb canvi de marca --o no--, dècades després de pactar multes als jutjats. Potser per això, molts vinculen excessivament la corrupció amb l’edificació i obliden la constatada capacitat de diversificació del crim, que ha abastit històricament des de les ITV fins les mascaretes FP2...

Megaprojectes solars

Despistats entre tants escàndols, amb una premsa entretinguda entre koldos i ayusos, correm el risc de no detectar la nova actualització l’antic corruptor de vestit, corbata i PAI. En la última actualització, aquell que passa la maneta per l’esquena de polítics i tècnics ja no va entrajat; en la versió 2.0 les promocions immobiliàries han mutat en megaprojectes solars; i les terres mítiques i els mundos il·lusions han donat pas a l’especulació i l’extraccionisme energètic.

L’aconseguidor ha mutat, d’edificador a fals renovable, però provoca la mateixa depredació del territori i el mateix enriquiment d’uns pocs i empobriment dels molts. Les grans constructores han donat pas a multinacionals energètiques. Els camps de golf donen pas a plaques i cables.

I els nous damnificats, veïns i veïnes d’interior i costa, organitzats en plataformes, plantegen batalles legals de David contra Goliat, amb mitjans i poders en contra hui als Ports, demà a la Plana Alta...

De tard en tard, però, la ciutadania guanya la batalla. I segueix lluitant. Ànims!

Portaveu de Compromís a la Diputació