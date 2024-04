"¡No, no. Ni te acerques! Haz la cola". L’advertiment i les queixes de la dona que feia hores que esperava a la porta del jutjat no van impedir que l’exhonorable Zaplana passejara el seu endurit i bronzejat rostre per davant dels qui esperaven torn. Però eixe clam de respecte, no obstant això, sí que va retractar com el totpoderós exministre d’Aznar i els privilegiats ni s’immuten quan atropellen mortals.

El líder polític que va voler fer del nostre país una terra de pelotassos va entrar escopetat per seure a la banqueta i negar-ho tot. Però amb aquest irrespectuós i poc reflexiu gest, Zaplana, l’encantador de serps capaç d’esquivar jutges i presó durant els decennis en què es forrava, va cometre un error impropi d’algú que va ser capaç de ser còmplice de la gran mentida d’Estat de l’11M: menysprear l’opinió pública.

Tirar al fem

Contra pronostic, l’heroïna de la porta es va convertir en una representant gent del poble enfront del poderós; i va convertir Zaplana en trending topic; i va tirar al fem tots els intents del PP i del Consell del seu dofí Mazón de desviar l’atenció del cas.

L’actuació d’eixa valenta desarmava comunicativament el teatre de la vespra del judici, en què Mazòn va reviure el fantasma dels Països Catalans per desviar mirades. Desactivava l’eficàcia de la fugida a Brussel·les de Mazón esta setmana --qui també va marxar de València per visitar institucionalment la Diputació de Castelló, en febrer, quan s’havia assenyalat el judici, abans d’una suspensió sol·licitada per Zaplana--.

La desconeguda, involuntàriament, ha situat més focus sobre Zaplana que el llistat de delictes que li imputen: prevaricació, malversació, tràfic d’influències, frau, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita i pertinença a grup criminal. Uns delictes que marquen l’última etapa de majories absolutes del PPCV i de la que no els poden desvincular els seus actuals hereus, i menys encara el seu dofí, el president Mazón.

Un Mazón que, tampoc per casualitat, va triar el dia de l’inici del judici a Zaplana per encetar la tramitació de lleis que, entre altres despropòsits, acabaran amb l’oficina antifrau. I un PP que ressuscita ara PAI fracassats de l’època de Zaplana, com el Golf de Torreblanca, en plena sequera i sense garanties hídriques.

Hem aprés molt poc.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló