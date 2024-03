Onda, centro del desarrollo sostenible europeo

La semana pasada recibimos en Onda a los representantes europeos de la red GreenPlace. Let’s do it together!, dentro del programa URBACT que promueve la Unión Europea, como parte de las iniciativas para el desarrollo urbano sostenible. De ese modo, hemos albergado una jornada de intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento verde y sostenible.

Los representantes de los municipios de la red, como Wroclaw, Loebau, Nitra, Quatro d’Altino, Limerick, Vila Nova de Poaires, Boulogne-Sur Mer y Bucharest-Ilfov, entre otros, han tenido la oportunidad de visitar Onda para observar y aprender de las buenas prácticas en desarrollo urbano sostenible, con un enfoque muy centrado en la regeneración verde. Estos encuentros presenciales son importantísimos para abordar temáticas específicas como la participación ciudadana y el patrimonio cultural.

Es muy estimulante recibir a representantes de otras ciudades europeas que abordan retos de sostenibilidad y que piensan que pueden llevarse de Onda buenas prácticas, mejores iniciativas y ejemplos válidos para impulsarlos en sus respectivos territorios para mejorar la vida de sus vecinos. Nosotros, por nuestra parte, también aprendemos mucho de ellos y de sus experiencias.

Parece increíble que la UE crea firmemente en los proyectos que ideamos desde Onda, que grandes ciudades europeas nos quieran tomar como ejemplo para impulsar políticas de sostenibilidad y que lleguen fondos europeos que avalan la viabilidad de todos estos proyectos made in Onda y que, al mismo tiempo, en nuestra propia casa lo único que recibimos de los representantes de los partidos de la oposición son burlas. Burlas ante un proyecto de Pulmón Verde que será el gran refugio climático de nuestra ciudad en las décadas futuras, burlas ante un Bosque Olímpico al que cada día se suman colegios, entidades, empresas y ciudadanos que quieren plantar su propio árbol, y burlas ante unos huertos intergeneracionales que son un campo experimental sensacional. Parece que nuestra oposición no es capaz de entender el futuro verde que proyectamos para nuestra ciudad y que sus miembros no tienen la voluntad de aportar nada. Muestran evidentes signos de agotamiento y por ello sólo pueden generar burlas ante proyectos que les superan.

Por suerte nosotros tenemos intacta una ilusión desbordante y por ello ejecutamos grandes proyectos de futuro. Al final cada uno manifiesta lo que ocupa su mente.

Alcaldesa de Onda