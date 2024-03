L’odi al valencià

L’odi no forma part dels set pecats capitals. Això sí, jo pense que l’odi té un poc de l’enveja, de la supèrbia i de la ira, com si fora una fórmula maleïda de diferents pecats. I encara que no és un pecat capital, ben a prop que està.

Begoña Carrasco i el seu govern demostren, cada dia, que encara que diguen que no, odien la llengua de Castelló. La llei diu de manera cristal·lina que les institucions han d’usar el nom oficial de la ciutat en tot moment, i actualment el nom oficial de la nostra ciutat és Castelló de la Plana, en la seua forma en valencià. No obstant això, Carrasco i el seu equip incompleixen la legalitat constantment, demostrant el seu menyspreu a la llei i a les institucions, i ho fan per a amagar la forma tradicional, etimològica i lingüísticament del nom de la nostra ciutat. Ho fan perquè està en valencià i ells no volen que siga així.

Està mentint

Cal tindre clar que la dèria sectària de Begoña Carrasco per eliminar tot senyal del valencià de Castelló canviant el nom de la nostra ciutat es basa, segons ella, en l’argument que en ser una forma bilingüe la gent podrà decidir si utilitza la forma castellana o valenciana. Però el fet que ella constantment use la forma castellana evidencia el que milers de castellonencs i castellonenques poden comprovar cada dia: que el nom oficial siga en la seua forma correcta i únicament en valencià no els impedeix fer ús de la forma castellana si volen. Per això mateix, Carrasco ens està mentint perquè sabem que el nom siga en valencià no elimina cap llibertat per la ciutadania en el seu dia a dia. Així que l’objectiu és altre. La seua intenció és eliminar l’únic espai de prestigi que la nostra llengua té en solitari en la ciutat de Castelló.

La realitat és que les institucions i els governants haurien de vetllar pel valencià, objecte d’especial respecte i protecció segons la Constitució, però Carrasco i el seu govern sols l’invisibilitzen sempre que poden. I és que si no parlem valencià nosaltres, qui ho farà? No mereixem un govern així.

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló