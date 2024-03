L'Alcora amb passió

Són unes celebracions multitudinàries. Conegudes i reconegudes més enllà de l’àmbit local. A l’Alcora vivim i sentim d’una manera molt especial les festes de Setmana Santa i Pasqua. Durant aquests dies que estan a punt d’arribar podrem gaudir dels nostres actes genuïns i tradicionals, tots eixos esdeveniments que ens desperten emocions i sentiments profundament arrelats i ens omplin d’orgull. Ho hem fet, a més, amb una gran participació.

Començarem en gran, amb l’acte de nomenament com a fill adoptiu de la vila del músic, director i compositor Eugenio Macián Cervelló. Un acte en el qual el nostre poble reconeixerà la llavor que durant tota la seua vida va realitzar per engrandir i difondre la cultura de la nostra localitat a través de la música.

Tot això després d’haver inaugurat ja les plaques ceràmiques elaborades per Alcora La Ilustre Cerámica que representen les caigudes de Crist, i que estan situades als carrers Vall, Calvari i la plaça Espanya de la nostra població.

Aquesta Setmana Santa podrem ser partícips en primera persona de les emotives processons que, una vegada més, són impulsades per les quatre confraries que tenim a l’Alcora, que transcendeixen la devoció per omplir els carrers de l’Alcora amb els tocs dels bombos i tambors conjugats amb el silenci. Una experiència única.

Però serà el Divendres Sant quan milers de persones viuran un acte que transcendeix les nostres fronteres i que situa al nostre poble en el mapa mundial del patrimoni cultural, parle de la Rompida de la Hora, fundada per la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario amb l’impuls de l’Alcora Tambor, associació que aglutina a tots els tambors de la nostra localitat. Quan el rellotge del Repés anuncie el migdia, l’Alcora vibrarà amb eixe primer toc de Rozalén i Bea Romero, trencadores oficials de l’hora aquest 2024.

El Dilluns de Pasqua serà el moment de la Festa del Rotllo, declarada d’Interés Turístic Provincial. És un dels dies grans de l’Alcora i una de les nostres tradicions més significatives, amb més de 265 anys d’història, on els nostres infants i angelets baixaran en processó a repartir els rotllos després de la romeria. Els alcorins i alcorines ho sabem bé, és el millor dia de l’any. I l’endemà... més festa i tradició amb la Dobla, un moment per a tornar a l’ermita de Sant Cristòfol.

Però no s’atura ací. També viurem la Pasqua Taurina amb una completa programació que es desenvoluparà durant tot el cap de setmana. Tornaran els bous al carrer, el Mesón Gastronómico, les actuacions musicals, tardeos, actes infantils... I la Peregrinació per les Ermites de l’Alcora, tota una experiència que conjuga espiritualitat, tradició i naturalesa que eixirà el dissabte 6 d’abril, a les 7 del matí, des del Calvari.

Sant Vicent

I com a colofó, la festivitat de Sant Vicent, amb l’antiquíssima romeria a l’ermita, la tradicional Mocadorà, recuperada en 2002 per la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén i els barris de l’Alcora, el concert de l’Agrupació Musical l’Alcalatén i un gran parc infantil.

Des d’ací us convide a vindre a l’Alcora per tal de continuar gaudint de les nostres celebracions en primera persona. Som un poble obert que viu les seues festes i dies grans amb devoció i, sobretot, amb passió. Un sentiment que volem compartir amb tots i totes. Que no t’ho conten!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló