Adelante Diana Morant

Diana Morant ya es la nueva secretaria general de los socialistas valencianos. El pasado fin de semana elegimos la nueva dirección política que nos tiene que llevar de nuevo al Palau de la Generalitat. No era un congreso cualquiera, era un congreso extraordinario que cerraba una etapa, de la cual nos sentimos orgullosos por el trabajo llevado a cabo por nuestro president Ximo Puig. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer su labor a la ejecutiva saliente, especialmente a nuestro secretario general y, cómo no, a mi compañero y amigo, el secretario de organización, Jose Muñoz.

Empieza una nueva etapa donde los socialistas tenemos el reto por delante de construir un nuevo proyecto que ilusione a la mayoría de las valencianas y valencianos. En muchas ocasiones, cuando se habla de las herencias, se hace de manera despectiva, pues yo personalmente considero que la herencia que hemos dejado es una oportunidad para volver a obtener la confianza de la ciudadanía. Un gobierno que recorta, con rencor y sectario, no puede ser nunca bueno para nuestra Comunitat, así que vamos a batallar con ideas, propuestas y alternativas al gobierno de PP-Vox.

La provincia de Castellón está representada en la ejecutiva nacional por ocho miembros y estoy convencido de que van a realizar un gran trabajo, cada uno desde su área.

Estoy seguro de que Tania, Mariví, Ana, Rocío, Pepe, María José, Ernest y Valeria trabajarán duramente para que el proyecto socialista sea cada vez más grande. Me gustaría destacar la incorporación de nuevos perfiles en esta ejecutiva nacional, es importante crear nuevos referentes dentro del socialismo valenciano y de la provincia de Castellón, puesto que tenemos a mucha gente preparada para trabajar y liderar, tan solo necesitan que se les dé espacio para que puedan hacerlo.

Quiero resaltar dentro de esa ejecutiva la figura de la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, como presidenta del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del PSPV. Quienes la conocemos sabemos de su capacidad de trabajo y liderazgo, así que me alegra, y mucho, que Diana Morant haya pensado en ella para liderar el municipalismo desde la Comisión Ejecutiva Nacional. La política es uno de los mejores instrumentos para mejorar la sociedad y, por eso, siempre confío en equipos. Lo importante no es quien está, sino para qué se está y cuál es el cometido.

Personas preparadas

Es necesario trabajar, como he dicho antes, para volver a gobernar en 2027 la Generalitat valenciana, y en eso nos vamos a volcar también la ejecutiva provincial de Castellón. Es momento de empezar a elaborar un proyecto que ilusione de nuevo a la ciudadanía, y luego elegir a los mejores para llevarlo cabo. En la provincia de Castellón tenemos la suerte de contar con muchas personas preparadas para contribuir a sumar al proyecto de Diana Morant, es evidente que todos no podían estar en la Comisión Ejecutiva Nacional, pero somos muchos los que desde un sitio u otro podemos ayudar a la nueva secretaria general a que sea la próxima presidenta de la Generalitat. La política municipal es una escuela de buenas prácticas, es una dosis de realidad, es una experiencia más que necesaria para empatizar mejor con los demás, por eso me alegra ver en esta comisión ejecutiva a grandes alcaldesas, alcaldes y concejales.

El proyecto común de todos tiene que ser el PSPV y hemos de ser conscientes de que todos nosotros estamos a disposición del PSPV y de la militancia, y no el PSPV a nuestra disposición. Solo así haremos bien las cosas.

Carta de presentación

Somos un gran partido con vocación de gobierno y nuestra gestión al frente del Gobierno valenciano durante años es nuestra mejor carta de presentación. Nuestros adversarios no son otros que los que quieren terminar con la sanidad y la educación pública, los que quieren cargarse la transparencia y volver a hacer de la televisión pública su cortijo propagandístico. No podemos perder ya más tiempo en hablar de nosotros, tenemos que hablar de las políticas regresivas del PP y Vox, tenemos que explicar nuestras propuestas y tenemos que volver a ilusionar para gobernar en 2027.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón