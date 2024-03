La Cosa Nostra és un col·lectiu antifeixista de la nostra ciutat, que té la seu al carrer Sant Miquel. Es pot compartir o no la seua estètica, ideologia o formes, molt, poc o gens, però indistintament d’això, com a col·lectiu de ciutadans tenen deures i també drets, i l’obligació dels governants és vetllar perquè complisquen els deures i garantir els seus drets, com la resta de col·lectius de la nostra ciutat.

No obstant això, la dreta que ens governa no està pel tema. Ja durant la campanya electoral de les darreres eleccions municipals, l’actual regidor de policia va amenaçar a La Cosa Nostra. En octubre, ja governant, Carrasco i la seua tropa van aprovar unes normes d’ús per l’espai públic que tradicionalment utilitza la Cosa Nostra absolutament arbitràries, més restrictives que una zona ZAS.

Primer la dreta els va assenyalar, i esta Magdalena una vintena d’encaputxats feixistes armats fins a les dents van sembrar el terror. Com a resultat desenes de ferits i una persona a la Unitat de Cures Intensives. Uns fets gravíssims que en lloc de tindre la condemna rotunda per part del govern de la nostra ciutat, van tindre la seua complicitat. En canvi, cap paraula d’ànim ni interés cap a les víctimes.

Tres empresonats

Gràcies a la troballa d’un bat de beisbol ple de sang al carrer Oviedo, la Policia Nacional va avançar en la investigació i van ser detingudes vuit persones, tres van passar a presó incondicional acusats d’intent d’homicidi. Pese a la gravetat dels fets, quan Begoña Carrasco va fer la valoració de les festes de la Magdalena, no li va dedicar ni un segon ni als ferits ni a la persona que va acabar en l’UCI. Com si l’atac feixista organitzat que ha acabat amb tres empresonats per intent d’homicidi no haguera passat. El menyspreu a qui pensen diferent és tan gran que fins i tot el regidor de policia va afirmar que havien sigut les festes més segures, com si un intent d’homicidi no fora res.

El govern de la dreta ha de rectificar, no pot seguir de perfil ni perseguir moviments socials, perquè davant la barbàrie, o estàs amb els demòcrates o amb els agressors, i Carrasco per ara, està al lloc equivocat.

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló