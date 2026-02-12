Tres formas de entender la odontología, un mismo objetivo: tu sonrisa

Elegir a quién confiarle tu salud dental es una decisión importante. Por eso hoy damos voz a Clínica Dental Torres, Rambla Vilar Dental y Bianca Dent, tres clínicas que apuestan por una atención cercana, honesta y adaptada a cada persona. En este publirreportaje conocemos su filosofía de trabajo y cómo acompañan a sus pacientes para lograr sonrisas sanas y naturales.

Comenzamos dando paso a Clínica Dental Torres.

"La odontología ha avanzado, pero nuestros valores siguen siendo los mismos"

La evolución de la odontología en España ha transformado profundamente la forma en que los pacientes entienden y cuidan su salud bucodental. Para conocer mejor esta transformación, conversamos con Carmen Torres, CEO de Clínica Dental Carmen Torres, quien repasa la trayectoria y el presente de la clínica.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es el origen de C Dental?

Nuestra Clínica nació en 1975 de la mano de mi padre, Javier Torres, médico estomatólogo. Desde entonces hemos trabajado para adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes, evolucionando hacia nuevas tecnologías y manteniendo siempre un enfoque de cuidado cercano y de calidad. Este camino ha sido posible gracias a un equipo con vocación, profesionalidad y honestidad. Tras una trayectoria sólida y muchos años de dedicación, seguimos manteniendo la esencia original bajo mi dirección y la de un equipo ampliado de especialistas que nos permite ser un centro de referencia en prevención, estética y salud integral. Todos nuestros profesionales están en formación constante y cuentan con una alta cualificación.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece la clínica?

En la práctica general, así como en odontología pediátrica, los tratamientos más solicitados son los relacionados con higiene, dolor, caries, ortodoncia y estética. La estética dental vive un momento de auge, sobre todo entre los más jóvenes por la influencia de las redes sociales y la presión social de ser perfectos. En este ámbito destacan la ortodoncia, los blanqueamientos y las carillas tanto de composite como de cerámica.

Carmen Torres, CEO de Clinica Dental Carmen Torres. / Mediterráneo

¿Cómo gestionáis los casos que requieren combinar ortodoncia con periodoncia, implantología o estética dental?

La coordinación entre especialidades es esencial para ofrecer un tratamiento integral. Primero concertamos una consulta para realizar una exploración completa, ya sea enfocada en el motivo principal o en una revisión general del paciente. Después estudiamos el caso y planificamos un plan de tratamiento acompañado de un presupuesto. Gestionamos los calendarios de todas las especialidades implicadas y mantenemos una comunicación continuada entre los profesionales y las pruebas necesarias para garantizar un resultado coherente y eficaz.

¿Cuáles son las patologías más frecuentes hoy en día y a qué atribuyen su incremento?

Las patologías que atendemos con mayor frecuencia en la actualidad son la caries, la gingivitis y la periodontitis, el bruxismo y las maloclusiones. La caries continúa siendo muy habitual y suele estar vinculada a una higiene oral insuficiente, a una alimentación con alto contenido en azúcares o a la disminución del flujo salival. En el caso de la gingivitis y la periodontitis, su aparición está estrechamente relacionada con la acumulación de placa bacteriana y sarro, así como con factores de riesgo como el tabaquismo, la diabetes o la predisposición genética. El bruxismo, por su parte, ha experimentado un notable aumento y se asocia principalmente a situaciones de estrés, ansiedad y al consumo de sustancias estimulantes. La necesidad de tratamientos como la endodoncia suele aparecer cuando una caries progresa hasta afectar al nervio dental, generando dolor intenso e infección. Por último, las maloclusiones pueden tener su origen en factores hereditarios, hábitos como la respiración oral, la pérdida prematura de dientes temporales o la falta de espacio que provoca apiñamiento dental.

¿Está la ortodoncia invisible viviendo un auténtico boom?

Sí, y responde a varias razones. La estética es uno de los factores principales, pero también influyen la comodidad y el hecho de que generan menos urgencias y permiten espaciar más las visitas. La higiene mejora notablemente, ya que el paciente puede retirar los alineadores y facilitar la limpieza. Gracias a la planificación con escáner 3D, es posible mostrar una simulación del resultado antes de iniciar el tratamiento. Actualmente podemos tratar prácticamente cualquier tipo de maloclusión mediante esta técnica.

Rambla Vilar Dental, precisión digital y atención humana

Rambla Vilar Dental. / Mediterráneo

A continuación, entrevistamos a Rambla Vilar Dental. En Castellón, Rambla Vilar Dental, dirigida por su fundador Federico Rambla, se ha convertido en un referente gracias a la combinación de innovación, planificación avanzada y un trato cercano que prioriza el bienestar del paciente.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? ¿Qué valores definen sus inicios?

Llevo más de quince años dedicado de forma exclusiva a la odontología. Desde mis inicios tuve claro que quería ofrecer una atención cercana, actualizada y con la máxima precisión posible. Tras trabajar en diferentes clínicas de Madrid y la Comunitat Valenciana y formarme en cirugía, implantología, estética dental y regeneración ósea, decidí abrir mi propia clínica en Castellón. Mi objetivo siempre ha sido ofrecer tratamientos de alta calidad con tecnología avanzada, priorizando un trato humano que haga al paciente sentirse seguro y acompañado. Apostamos por la confianza, la planificación personalizada y la formación continua. Actualmente trabajamos con cirugía guiada, una de las técnicas más avanzadas, que nos permite ser más precisos y obtener mejores resultados clínicos.

Rambla Vilar Dental. / Mediterráneo

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Qué tratamientos son los más demandados?

En Rambla Vilar Dental ofrecemos odontología integral: prevención, odontología general, estética dental, ortodoncia, cirugía e implantología. Hoy los tratamientos más demandados son la ortodoncia invisible y la implantología avanzada. Los pacientes buscan mejorar su estética sin alterar su rutina y solucionar la pérdida dental de forma definitiva. Además, somos una clínica totalmente digital. Utilizamos escáner intraoral para modelos impresos en 3D y evitamos las incómodas pastas de moldes. Nuestro CBCT (radiografía 3D) y la planificación digital de implantes nos permiten diagnósticos más precisos y cirugías más seguras y predecibles.

La ortodoncia invisible continúa ganando popularidad. ¿Qué perfiles se benefician más y qué la hace tan eficaz?

La ortodoncia invisible es muy versátil y funciona tanto en adolescentes como en adultos, especialmente aquellos que trabajan de cara al público o tienen una vida social activa. Su principal ventaja es la discreción y el confort: son alineadores transparentes, hechos a medida y mucho más cómodos que los brackets tradicionales. Facilitan la higiene bucodental porque el paciente puede retirarlos para limpiar sus dientes, lo que reduce problemas derivados de restos de comida o placa. Además, la planificación digital muestra el resultado antes de empezar, lo que genera más confianza. En muchos casos, incluso se logra reducir la duración del tratamiento.

Rambla Vilar Dental. / Mediterráneo

En casos de regeneración ósea previa a implantes, ¿cómo decide la técnica adecuada y cómo evalúa la estabilidad?

La regeneración ósea es esencial cuando falta hueso. Elegimos la técnica en función del volumen y la calidad del hueso remanente. Analizamos la zona con diagnóstico 3D (CBCT), realizamos una planificación digital y empleamos cirugía guiada para colocar el implante en la posición exacta. Incorporamos plasma rico en factores de crecimiento para mejorar la cicatrización y acelerar la integración del injerto. La estabilidad primaria la evaluamos con Osstell, que nos da un valor objetivo. Si es óptima, valoramos la carga inmediata; si no, esperamos el tiempo necesario para asegurar un éxito a largo plazo.

La implantología ha avanzado en precisión. ¿Puede compartir un caso de especial dificultad?

Un paciente había perdido todas las muelas superiores y tenía poco hueso. Gracias a la cirugía guiada, planificamos con CBCT y escáner intraoral, fabricando una férula 3D. La intervención fue mínima y precisa, con postoperatorio excelente. Este caso muestra cómo la digitalización ha revolucionado la implantología moderna.

Tecnología, precisión y odontología humana con la visión de Oana Bianca Nedelcu

Bianca Dent. / Mediterráneo

Cerramos este reportaje con Bianca Dent. La odontología actual combina ciencia, tecnología y cercanía para ofrecer tratamientos más cómodos, eficaces y personalizados. En Castellón, Bianca Dent, fundada y dirigida por Oana Bianca Nedelcu, se ha consolidado como una clínica que apuesta por la excelencia técnica sin renunciar a un trato profundamente humano.

Su filosofía se centra en devolver la confianza a los pacientes, eliminar miedos y ofrecer soluciones de última generación adaptadas a cada caso.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? ¿Qué valores definen su trayectoria?

Desde que fundé Bianca Dent en 2014, mi motivación ha sido ofrecer una odontología moderna, cercana y de calidad. Con más de 16 años de experiencia, he aprendido que la técnica por sí sola no basta: escuchar, entender y acompañar al paciente es igual de importante que cualquier procedimiento. Mi objetivo siempre ha sido eliminar el miedo del paciente. Quiero que quien entra en la clínica sienta seguridad, confianza y la tranquilidad de que su tratamiento será cómodo y sin dolor. Cuidamos cada detalle para que la experiencia sea positiva. Nuestro compromiso es tratar a cada persona con honestidad, respeto y resultados de alta calidad. La tecnología avanzada y las técnicas innovadoras nos permiten mantener esta filosofía sin perder nuestra esencia humana.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece y qué tratamientos son los más demandados?

Ofrecemos una odontología integral: implantología, prótesis, ortodoncia, estética dental y tratamientos preventivos. Actualmente, los tratamientos más demandados son los implantes dentales, la ortodoncia invisible y los procedimientos estéticos. Adaptamos siempre cada plan a las necesidades y expectativas del paciente.

Los implantes dentales son muy solicitados. ¿Qué ventajas ofrecen y por qué son tan eficaces?

Permiten recuperar la estética y la función de forma natural, aportan estabilidad, preservan el hueso y ofrecen una solución duradera. En nuestra clínica trabajamos exclusivamente con implantes Straumann, la marca número uno a nivel mundial por su innovación y altísimo porcentaje de éxito. Utilizar Straumann significa ofrecer a cada paciente seguridad, precisión y resultados que se mantienen en el tiempo.

Oana Bianca Nedelcu, fundadora y directora de Bianca Dent. / Mediterráneo

Los implantes inmediatos ganan interés. ¿Cuándo son recomendables?

Son ideales para pacientes con buena calidad ósea, encías sanas y necesidades estéticas elevadas. La decisión depende del volumen de hueso, la salud periodontal, la pieza a sustituir y las expectativas del paciente. Siempre realizamos un estudio individualizado para garantizar que el resultado sea estable y duradero.

La ortodoncia invisible es tendencia. ¿Qué perfil se beneficia más y qué ventajas aporta?

Es perfecta para adultos y adolescentes que desean corregir su sonrisa de manera discreta. Sus ventajas son la estética, la comodidad, la posibilidad de retirarlos para comer y cepillarse, y la precisión de la planificación digital. Es un sistema eficaz, cómodo y prácticamente imperceptible.

¿Qué tecnología utiliza la clínica para mejorar diagnósticos y tratamientos?

Contamos con escáner intraoral, radiografía digital y microscopio dental. Estas herramientas permiten diagnósticos más precisos, planificaciones detalladas y tratamientos menos invasivos. La tecnología es clave para aumentar la seguridad, la comodidad y la calidad del resultado final.

La endodoncia con microscopio está en auge. ¿Cómo la abordan en su clínica?

Nuestro especialista, el Dr. Alex Popescu, realiza los tratamientos de conducto con microscopio. Su experiencia es clave. El microscopio aporta precisión, facilita localizar conductos y ayuda a preservar dientes que no podían salvarse.

¿Qué planes tienen respecto a comunicación y presencia digital?

Hasta ahora nuestra presencia en redes ha sido limitada, pero somos conscientes de su importancia. Queremos reforzar la comunicación digital, ofrecer información clara y resolver dudas para acompañar al paciente también fuera de la clínica. Es una herramienta valiosa para acercarnos a la comunidad y fomentar una mejor salud bucodental.