L'Ajuntament de Vila-real ha acordat la concessió dels Premis 20 de Febrer de 2023, uns guardons que reconeixen la trajectòria, mèrits i aportació social i cultural de persones i entitats de la ciutat. Enguany els guardonats seran: el Col·legi Santa Maria, l'Institut d'Educació Secundària (IES) Miralcamp, l'empresa Clariana, el periodista esportiu Javi Mata Gil, el pintor Arturo Doñate Gimeno i el president de l’Associació de Llauradors Independents de Vila-real (ALIV), Víctor Pascual Viciedo Colonques.

La proposta de concessió d'aquestes distincions, que compta amb el consens de tots els grups municipals, s'elevarà al Ple municipal per a la seua aprovació i el lliurament dels guardons es realitzarà, com és habitual, en el marc dels actes institucionals per a la commemoració de l'aniversari de la fundació de la ciutat.

Quan es lliuraran?

Enguany, serà el diumenge 19 de febrer quan es realitze el tradicional homenatge al fundador, el rei Jaume I, la lectura de la Carta Pobla i, seguidament, el lliurament dels Premis 20 de Febrer a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

L'alcalde de la ciutat, José Benlloch, ha felicitat els premiats i ha subratllat “els mèrits que els fan dignes mereixedors d'aquestes distincions” amb les quals Vila-real demostra “el nostre orgull per les persones, institucions i empreses que dia a dia treballen per a millorar la ciutat, generar oportunitats, atendre les necessitats de la ciutadania i aportar el seu talent a la nostra societat, en definitiva per a fer que Vila-real cresca i avance”. L'elecció dels Premis 20 de Febrer ha tingut en compte els mèrits i la vinculació dels premiats amb Vila-real.

Co·legi Santa Maria

El Col·legi Santa Maria és un centre educatiu sorgit de la cooperativa d'ensenyament Obispo Climent, gràcies a l'impuls d'un grup de professors. Es tracta d'un col·legi concertat d'ESO i Batxillerat que compta actualment amb 14 unitats en total. El Col·legi Santa María és considerat un centre educatiu de referència comarcal pel seu compromís social i en el seu programa curricular destaca de manera especial l'aposta per la innovació pedagògica així com per les iniciatives per a despertar l'interés per la ciència entre l'alumnat.

IES Miralcamp

L'IES Miralcamp va nàixer en 1980 com a Institut Nacional de Formació Professional de Vila-real. En 2005, l'IES Miralcamp va emprendre un camí pioner en l'àmbit de la mediació per a intentar resoldre els conflictes a l'aula de manera diferent, amb habilitats socials i a través de la paraula. És un centre referent dins del programa MEDES (Mediació escolar com a metodologia innovadora per a la prevenció de l'abandó escolar prematur), subvencionat pel Programa Europeu Erasmus+.

Arturo Doñate

Arturo Doñate Gimeno va nàixer en 1955 a Vila-real. Descendent de pintors, comença des de molt prompte els seus primers passos en la pintura guiat pel seu oncle Gimeno Barón. Llicenciat per la Facultat de Belles Arts Sant Carles de València en l'especialitat de pintura, és un exponent de la cultura i l'art a Vila-real, on ha deixat la seua empremta d'art urbà. Les seues obres s'han exposat en diferents ciutats espanyoles i també fora de les nostres fronteres.

Javi Mata

El periodista esportiu Javi Mata Gil és, des de fa quasi tres dècades, la veu de les retransmissions dels partits del Villarreal CF en Ràdio Vila-real. Des de 1995 és director i presentador del programa Vila-real Esports i actualment també és corresponsal del Villarreal CF en el diari de tirada nacional AS des de 2012. Javi Mata ha sigut un dels testimonis d'excepció de l'espectacular evolució del Villarreal CF en les últimes dècades.

Víctor Viciedo

Víctor Pascual Viciedo Colonques és coronel en la reserva i actualment dedica els seus esforços a la defensa de l'agricultura local com a president de l’Associació de Llauradors Independents de Vila-real, a més de vicepresident de l'Associació Comarcal de Pous de Reg i president de l'Associació de Regants del Pou Mà a Mà.

Clariana

L'empresa Clariana és un referent en la producció de paper. Fundada en 1892 a Ontinyent (València), en 1966 es va traslladar a Vila-real on ha generat un important nombre de llocs de treball en quasi sis dècades. Amb la seua activitat exportadora, Clariana també ha contribuït a projectar el nom de Vila-real, associat a la qualitat dels seus productes, i ha mostrat el seu arrelament a la ciutat en mantindre localitzada la seua producció malgrat les dificultats.