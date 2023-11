Ante tanto lesionado y futbolista ausente por el parón por la ventana FIFA de selecciones nacionales, un haz de luz cae sobre el Submarino en forma de posibles regresos. El Villarreal CF volvió en la tarde del lunes a los entrenamientos y ha vuelto a ejercitarse este martes por la mañana con vistas al duelo de Copa del Rey ante el Zamora (miércoles, 21.00 horas) y, a su vez, al compromiso liguero de este próximo domingo, cuando a las 14.00 horas reciba al Atlético Osasuna en el estadio de La Cerámica. Un duelo en el que Marcelino García Toral estará pendiente del estado del defensa central internacional argelino Aïssa Mandi, que no pudo acabar el partido con su selección ante Mozambique al sufrir una lesión en su tobillo de la que no se conoce el alcance. En función de su gravedad se sabrá su disponibilidad o no con vistas al duelo ante el conjunto navarro.

Esta lesión se suma a las ya consabidas de Alex Sorloth y Yeremy Pino, confirmadas la pasada semana, y empaña las buenas noticias del regreso de los futbolistas Alfonso Pedraza y Juan Foyth, tras superar ambos sus respectivas lesiones que les han tenido alejados de los terrenos de juego algo más de un mes de baja a cada uno. A la espera del OK Tanto el lateral izquierdo andaluz como el central o lateral derecho argentino ya se ejercitaron en la últimas sesiones de la semana pasada con el resto del equipo en el regreso de Marcelino, por lo que están muy cerca de tener el alta médica para poder comenzar a competir. Ambos futbolistas sufrieron lesiones musculares hace algunas semanas, lo que marcaba más o menos su tiempo de regreso para esta semana de parón de selecciones. Y lo están aprovechando ambos para ultimar su regreso. Los que siguen fuera de la dinámica de grupo son los centrocampistas Denis Suárez y Francis Coquelin, aunque deberían de estar también muy cerca de su regreso a los entrenamientos, lo que podría darse esta misma semana. El gallego ya ha cumplido los plazos previstos para superar sus problemas rodilla, pero unas molestias musculares han frenado su regreso. Y el francés también con una lesión muscular, está dentro de los plazos de recuperación.