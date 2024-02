El dilema de Marcelino ante el Villarreal-Granada: ¿qué jugadores...?

Estabilizada ya la situación en LaLiga EA Sports, sin tensiones clasificatorias ni por abajo ni --desgraciadamente-- tampoco por arriba, el Villarreal CF se encuentra ante la insólita situación de poder poner toda la carne en el asador en la Europa League, empezando por la eliminatoria de los octavos de final que dirimirá contra el Olympique de Marsella (OM), el 7 de marzo (nueve de la noche) en el Orange Vélodrome y siete días después en el Estadio de la Cerámica (18.45 horas).

No es que la competición doméstica haya dejado de importar a los amarillos --cada puesto cuenta, incluso, por la recompensa económica que conlleva--; pero, a diferencia de lo que ha sido su participación en torneos continentales en los últimos años, en los que ha compaginado minutos y esfuerzos, Marcelino tiene la opción de poder reservar jugadores este domingo a las dos de la tarde frente al ya casi descendido Granada, para no sobrecargar los esfuerzos cuatro días antes de ir a Marsella.

Panorama despejado

El Submarino, tras haber sacado 10 puntos en las últimas seis jornadas (no conoce la derrota: cuatro empates y dos derrotas), junto al pobre desempeño de los tres equipos en descenso (por no hablar de alguno de los intercalados: Sevilla, Celta, Rayo Vallecano o Mallorca), ha permitido respirar a los amarillos y recuperar el buen color. Son 11 puntos por encima del Cádiz que, a 12 jornadas del final, le conducen a afirmar que ya tiene la permanencia virtual en el bolsillo. Europa, la Conference, está todavía más lejos (13 le separan del Betis), así que repetir viajes y aventuras foráneas, la temporada que viene, pasa, simple y llanamente, por ganar la Europa League. Es posible que la séptima plaza pudiera dar un pasaporte extra, pero son todavía 11 respecto a la Real Sociedad, con el golaveraje particular a favor de los txuri-urdin.

Rotaciones... ¿en LaLiga?

El entrenador asturiano, además, no tiene tampoco que estar demasiado pendiente de la enfermería: sus cinco inquilinos son los de casi siempre y ninguno es recuperable en estas dos semanas en las que dirimirá el cruce de octavos con el OM: Juan Foyth, Alfonso Pedraza, Ramón Terrats, Yeremy Pino y Denis Suárez (es posible que el cordobés pueda estar disponible para mediados de marzo).

Cara a recibir al penúltimo clasificado, eso sí, hay una sexta ausencia: Jorge Cuenca, por acumulación de amonestaciones.

El Submarino ya afrontó la definición de su grupo, esa finalísima en Rennes que tenía que ganar sí o sí para evitar la segunda plaza y el consabido play-off (los franceses sufrieron al Milan y ya están noqueados), con un once en el que, por ejemplo, aparece cuatro de los titulares de Anoeta (Raúl Albiol, Ilias Akhomach, Álex Baena y Gerard Moreno); aunque Dani Parejo y Alexander Sorloth (ambos salían de lesiones) tuvieron protagonismo en la segunda parte. La principal duda radica en la portería, pues la Europa League, como la Copa del Rey, ha sido territorio de Pepe Reina. La defensa será la línea más cambiada, sin Foyth, Matteo Gabbia (de vuelta a San Siro) y con un Adri Altimira reforzando el B en el reto de conservar la categoría en Segunda.

Habrá que ver si Marcelino introduce rotaciones este domingo pensando en la posterior cita contra el Olympique de Marsella. El beneficio deportivo (y económico) de la Europa League podría invertir sus prioridades iniciales.