Marcelino, satisfecho tras la goleada ante el Granada "Vamos por el camino correcto y los jugadores se lo merecían"

Al fin un encuentro redondo en La Cerámica. Marcelino compareció en rueda de prensa con una sonrisa porque la afición amarilla, relegada a continuos empates en los últimos envites, acabó haciendo la ola y disfrutando del Submarino. Es por ello, el asturiano arguyó con prudencia que «seguimos en el camino correcto» y la principal diferencia entre esos partidos «fue la efectividad". «Tiramos diez veces y metimos cinco. Tuvimos precisión marcando las dos primeras, cosa que no ocurrió por ejemplo ante el Getafe», expuso destacando la gran mentalidad de los suyos.

Pese a la magnífica racha, el técnico mira más allá y quiere seguir y compitiendo a este nivel también en Europa League, donde el jueves los amarillos se medirán al Marsella en la ida de los octavos de final (21.00 horas). «Tenemos que aspirar a ganar cada partido. La Europa League nos ilusiona y es una competición donde el Villarreal tuvo su mejor éxito internacional, pero tampoco podemos decir a qué aspiramos. El camino es el correcto y los futbolistas vuelven a su mejor nivel», apuntó.

Marcelino antes de la entrada de Lekovic. / GABRIEL UTIEL

El balance del virus

Un virus estomacal cambió los planes de Marcelino, que tuvo que decidir sobre la marcha el once. «Esperemos que se detenga. Algunos incluso tuvieron que ir al hospital a causa de los vómitos y el malestar general, pero tienen una evolución positiva y tenemos la confianza de que estén en plenitud». La línea más castigada fue la defensiva, que además cuenta con la baja del capitán Albiol: «Bailly y Mandi han sufrido el proceso vírico y no pudieron continuar, lo de Yerson Mosquera fue un calambre y no creemos que tenga una mayor importancia».

Por su parte, desveló que Pepe Reina es el elegido para jugar la Europa League. Un encuentro ante su exequipo que «no catalogó de especial». «Para mí es igual todos los partidos, estamos en una buena dinámica y ahora ya podemos centrarnos en la eliminatoria. Nos enfrentamos a un buen equipo pero somos optimistas», expuso el entrenador groguet.

Elogios a traoré

Una de las novedades fue la primera titularidad de Bertrand Traoré como jugador amarillo. El extremo tuvo un papel decisivo y de sus botas nacieron los dos primeros goles en dos internadas por la banda derecha. Recibió los elogios del técnico: «Traoré ha rendido mejor de lo esperado y de lo que podemos solicitarle porque llegó de competir muy poco y no conoce el idioma, pero en los entrenamientos está mejorando y es un futbolista que si recupera su mejor versión puede aportar muchísimo».

Medina, hundido

El técnico del Granada, Alexander Medina, reconoció que no estuvieron a la altura desde el 1-0 «Veníamos sumando y jugando bien. Pero no nos ha salido nada en este partido después del primer gol», señaló Medina, quien no se planteó una posible destitución como consecuencia de la situación clasificatoria del Granada. «Este resultado es un baldazo de agua fría para todos», detalló el uruguayo, que se mar de La Cerámica consciente de que la permanencia se aleja.