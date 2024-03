Villarreal CF | Marcelino asume la responsabilidad tras la derrota en Marsella: «Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel y el culpable soy yo»

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, no podía ocultar la decepción tras la dura derrota encajada en su regreso a Marsella. El preparador del Submarino reconoció la superioridad del rival, que se vio reflejada en el 4-0 del marcador. «Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel y el culpable soy yo», resumió.

«Rompimos una buena dinámica de juego y competitividad que veníamos demostrando. Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel. Jugamos contra un gran equipo que además tuvo una gran efectividad. Hay que felicitarlo. No estuvimos a nuestra altura y asumo la responsabilidad, no tomé las decisiones correctas», dijo Marcelino en sala de prensa. «El rival fue superior en los duelos, en la intensidad y en la eficacia. No fuimos el equipo que veníamos siendo. Estábamos jugando fuera de casa a un buen nivel, como contra la Real Sociedad, pero hemos cometido errores defensivos que nos llevan al pasado. Habíamos evitado esa sangría, pero hoy no estuvimos acertados ni a nivel colectivo ni individual», añadió.

El partido de vuelta

Marcelino también se refirió al impacto anímico de la derrota en un equipo que venía mostrando síntomas de recuperación en las últimas semanas, y que ahora debe afrontar la vuelta del próximo jueves en el Estadio de La Cerámica (18.45 horas). «Ya veremos cómo puede influir. Es un palo duro, es evidente. No esperábamos este resultado ni competir de esta forma. Nuestra idea era llevar la eliminatoria a 180 minutos y ahora está dificilísima. Tenemos que jugar la vuelta con el máximo entusiasmo, máxima energía y máxima ilusión», argumentó el técnico.

Pese al virus que ha azotado a la plantilla en las últimas fechas, Marcelino tampoco buscó excusas. «Venimos padeciendo, varios futbolistas, virus en los últimos días. Eso y alguna otra situación han hecho que no colocáramos a los jugadores que teníamos previstos, pero no es excusa para la derrota. Se ha producido porque el rival nos ha superado y no pudimos desarrollar nuestro mejor nivel, y en Europa así es imposible ganar, y menos en un estadio como este donde no han perdido ningún partido», finalizó Marcelino.