Sanitat rehúsa construir un nuevo hospital en Castelló y doblará la capacidad del General

Las voces que demandan un nuevo hospital de referencia para la provincia de Castellón debido a que el General está "viejo" y se "queda pequeño", según reconoció el gerente del mismo, Ricardo Tosca, suenan con fuerza. Partidos políticos y asociaciones de pacientes insisten en que la capital de la Plana necesita un nuevo centro hospitalario que dé una respuesta asistencial en momentos como los actuales, donde la elevada incidencia de los virus respiratorios han puesto en evidencia los problemas de saturación que presenta.

"No puede ser que para sacar a un enfermo de una habitación haya primero que sacar al que está al lado porque no hay espacio", señaló el presidente de Alcer Castalia, Juan Doménech. "Es tercermundista", remarcó. A esta reclamación se suma el hecho que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación se ha instado a la Conselleria de Sanitat a habilitar habitaciones individuales, como las que ya tiene, por ejemplo, la Plana. "No es de recibo que haya un paciente al lado de otro que se está muriendo", denunció la portavoz en materia sanitaria de CCOO, Encarna Barragán.

A pesar de que desde numerosos foros se está reclamando un nuevo hospital, finalmente, la Conselleria de Sanitat ha optado por una ampliación de las actuales instalaciones.

Detalles de la ampliación del Hospital General

El gerente del General dio más detalles sobre el proyecto previsto, aunque no hay una fecha prevista para arrancar las obras. Así, como ya informó Mediterráneo, se ha iniciado la expropiación de 18.358 metros cuadrados situados en varias parcelas entre la actual ubicación del centro y la Ronda Norte de circunvalación de la ciudad. En parte de esta zona se levantó el hospital de campaña. Entre los propietarios de estas parcelas está el Obispado.

A estos terrenos se les sumaría toda la superficie del actual párking subterráneo, donde se ubica el helipuerto, que está al lado del espacio a expropiar, así como la zona anexa que hay entre el hospital y un restaurante de comida rápida. Un área que la antigua empresa constructora de la ampliación del servicio de Urgencias utilizó como almacén de materiales de obra.

"Toda esta superficie nos permitirá doblar la actual capacidad del hospital, posibilitando habitaciones individuales, así como una gran zona para consultas externas, centralizando también las que ahora hay en Huerto Sogueros".

Reforma de Urgencias

El proyecto que está más avanzado, pero que ha tenido diversos contratiempos es el de la reforma y ampliación del servicio de Urgencias del General. La pandemia paralizó las obras, a posteriori se volvieron a adjudicar, pero la empresa constructora abandonó en primavera la actuación por la subida de precios de los materiales. Por tanto, Sanitat debe volver a licitar la actuación, lo que está prometido para antes de finales de año, por tanto, solo quedan pocos días para que concluya este 2022.

Para asegurar que los trabajos se completan, la Conselleria licitará la actualización por más de 11 millones de euros, es decir, casi el triple de los presupuestado anteriormente. El plazo de ejecución ronda los dos años, dado que las obras deben realizarse mientras se sigue prestando la asistencia sanitaria.

La situación en el servicio resulta insostenible. El personal reclama más refuerzos y más espacio asistencial. Estos días hay pacientes que esperan más de un día para poder ingresar en planta.