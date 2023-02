El perito que asesora a la familia de la niña fallecida en Jérica apunta al Hospital de Sagunt

El reconocido perito judicial y forense Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos está asesorando a la familia de Emma, la niña de Jérica fallecida después de que no se le diagnosticara una peritonitis pese a acudir hasta en tres ocasiones al médico. Su labor está siendo clave para argumentar la querella que el representante legal de los padres está preparando para pedir responsabilidades penales por lo que consideran que es una «negligencia médica».

«Me he ofrecido de manera gratuita a ayudar a la familiar para determinar si hubo negligencia. Vi el caso y me pareció que era claramente algo injusto y me desplacé hasta aquí, pero ahora ya estoy de vuelta en Madrid para analizar los diferentes informes médicos aportados», explica el doctor Cuadrado. «Bajo mi opinión el primer médico, el del centro de salud de Viver, actuó bien, el segundo que la volvió a atender allí no lo sé todavía, y el tercero, el de urgencias del Hospital de Sagunt, puede que no lo hiciera de modo correcto», determina el perito.

Y es que en este punto entraría en juego el hecho de que urgencias no sea una especialidad formativa como tal, como llevan años reclamando los facultativos.

Por tanto, a falta de algunos documentos, el perito pondría el foco en el facultativo de urgencias de Sagunt, donde, según la familia, solo se le hizo un análisis de orina y se le dio un jarabe a Emma, a pesar del fuerte dolor abdominal que arrastraba desde hacía ya varios días.

Casos conocidos

El doctor Cuadrado, que es presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España y miembro de la Real Sociedad de Medicina, es habitual en medios de comunicación a nivel nacional debido a sus titulaciones en Medicina, Psicología, Derecho y Criminología, ya que es el único y primer español titulado como CSI por una entidad americana. Actualmente, ejerce como perito en tribunales de toda España y ha intervenido mediáticamente en casos de relevancia como el de Diana Quer, la Manada, Gabriel Cruz, el Asesino de Pioz, Laura Luelmo, Bar España, Mario Biondo, o el Rey del Cachopo.

Su peritaje también fue importante en la condena a un médico de Alicante por negligencia en la asistencia de un niño de ocho años en el 2018 que terminó falleciendo por una patología que no le fue diagnosticada a tiempo, a pesar de haber realizado tres visitas a los servicios médicos. Además, en este caso, según ha explicado Cuadrado, la Conselleria de Sanitat fue responsable de asumir la responsabilidad civil derivada de la sentencia.

El departamento de Miguel Mínguez ha mostrado su total colaboración con la familia.