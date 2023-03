El presidente de la Federación Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó, ha entregado este miércoles la insignia honorífica al actor, humorista, presentador e imitador Carlos Latre como Gaiater de l'Any. El acto ha tenido lugar en el Palacio de las Aulas de Diputación, en el que también se ha rendido un sentido homenaje al artista gaiatero Pepín Marco, fallecido el domingo.

Qué mejor embajador

Lleó ha elogiado a Latre por haber llevado con orgullo el nombre de Castelló, sus fiestas y su máximo símbolo allá donde ha estado. "Qué mejor embajador para el símbolo de nuestras fiestas que nuestro homenajeado, artista, personaje entrañable e hijo de Castelló, Carlos Latre, castellonero, grauero y amante de su tierra", ha reseñado. "Gracias por habernos dado tantas facilidades pese a lo apretadísima que tiene su agenda", ha resaltado.

Carlos Latre

Por su parte, Latre ha confesado sentirse muy honrado "por ser gaiatero de honor y profeta en mi tierra, la que llevo en las venas y a la que tanto quiero". Ha señalado que se siente muy orgulloso de ser embajador allá donde voy. Hablar de Castelló en Estados Unidos, en Latinoamérica y en toda España y en todos los lugares donde tengo la suerte de viajar. Allá donde voy hablo de mi tierra, de las fiestas, de la reina y la reina infantil", ha manifestado.

Gaiata

Latre "ha hablado de sus vivencias, de la Romeria, que recuerda de su infancia, con su familia; el almuerzo en el Molí la Font, con la rúa con longaniza seca, morcilla, de nuestra gastronomía, idiosincracia y nuestra forma de vivir las fiestas", ha reseñado.

"Hablo de nuestras gaiatas, de lo que son nuestros monumentos y de lo que representan para nosotros, de que son luz, alegría, hermandad, fiesta y amor", ha continuado. Latre ha querido felicitar a la gaiata ganadora, la de Farola Ravalet, a la infantil, de Rafalafena, que ha tenido ocasión de ver de cerca. "Me han encantado, de verdad", ha señalado, haciendo mención también de la 12, del Grau, "la mía".

También ha señalado que le encanta la forma de disfrutar y apasionarnos las fiestas. "Quisiera que nuestra vida sea una mascletà, llena de ruido, de pasión, de pólvora, de fiesta y emoción", ha reflejado, para añadir "quiero ver al Castellón en Primera División", cuestión que ha sido refrendada con un caluroso aplauso.

Visca Castelló

"Deseo de corazón que las luces de la gaiata iluminen vuestro año y os llenen de salud, alegría y sonrisas y que no dejemos nada sin reír", ha manifestado. También ha tenido unas palabras hacia sus padres, presentes en el acto, "sobre todo a mi madre, que es castellonera, grauera y me ha inculcado el amor por nuestra tierra, nuestra gente y nuestra fiesta y me hace mucha ilusión que estén aquí conmigo", ha resaltado. "Visca Castelló", señaló.

Recuerdo a Pepín Marco

Por su parte, José Antonio Lleó, presidente de la Gestora de Gaiates, ha querido rendir un sentido homenaje a Pepín Marco, un hombre que ha dado mucho al mundo de la fiesta y Gaiater d'Honor 2016.

Acta de nombramiento

El secretario de la Gestora, Marc Troncho, ha dado lectura al acta de nombramiento de Latre como Gaiater de l'Any.

La Gestora de Gaiatas ha reconocido a Latre, que tras más de 20 años trabajando, ha conseguido consolidarse como uno de los personajes más queridos del panorama nacional. Así han puesto en valor la figura de Latre como "castellonero de soca y amante de las tradiciones de su tierra, se siente partícipe de muchas de las costumbres y vivencias de su ciudad, ayudante en la promoción de la gaiata, monumento artístico y efímero, señal de identidad de nuestras fiestas", han resaltado.

En ese sentido, ha recordado que, para la Gestora, la gaiata como principal elemento diferenciador, ha de tener una centralidad en la promoción de las fiestas y que una figura tan reconocida como Carlos Latre puede dar apoyo a la proyección de las fiestas y de la ciudad.

Asistentes

El acto ha sido presidido por la reina Selene Tarín y la reina infantil Alejandra Sáez, quienes han hecho entrega a Latre del pergamín acreditativo. Además, han estado presentes las damas, madrinas, presidentes, junto a las damas, madrinas y presidentes infantiles. También ha asistido la diputada Patricia Puerta y el presidente del Patronat de Festes, Omar Braina. Los asistentes se han mostrado sorprendidos por la cercanía, simpatía y amabilidad de Latre, quien no ha dudado de hacerse fotos con quienes se han acercado a saludarle.