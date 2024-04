El administrador concursal pone pegas a la oferta de Marie Claire... pero son subsanables

El administrador concursal de Marie Claire ya ha presentado ante al juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón su informe sobre la viabilidad y solvencia de la oferta de compra de la unidad productiva de la textil de Vilafranca por parte del fondo de inversión madrileño C2 Private Capital. En el documento, según ha podido saber este periódico, el letrado pone algunas pegas a la oferta de compra, aunque esos inconvenientes son subsanables.

Aunque el informe del administrador concursal no es vinculantes (la titular del juzgado es la que tiene la última palabra sobre la oferta de compra), en el documento el letrado expone los requisitos mínimos que debe tener la operación de compra de la unidad productiva de Marie Claire y detalla algunas carencias de la oferta lanzada por C2 Private Capital. También subraya que esas carencias, que podrían estar relacionadas con la falta de documentación sobre la solvencia del fondo inversor, se pueden corregir.

Aunque el grupo madrileño tiene hasta este viernes para enmendar la oferta (no será hasta el lunes 8 de abril cuando la jueza autorice o no la operación), C2 Private Capital sopesa dar marcha atrás y retirar la oferta de compra. Una decisión en la que podrían haber influido las alegaciones presentadas por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el principal acreedor de la textil de Vilafranca, y que no ve bien que la oferta de compra no incluya el pago de la deuda.

La oferta de C2 Private Capital contempla solamente adquirir unidad productiva ubicada en Vilafranca (maquinaria, plantilla y marca incluidos) y no asumirá la deuda de la compañía, que se acerca a los 40 millones de euros. De esa cantidad, 22 millones son con el IVF , que durante el gobierno del Botànic concedió a la textil varios créditos en condiciones muy ventajosas.

Para facilitar la viabilidad de la oferta, los trabajadores acordaron el 20 de marzo prorrogar otros tres meses el ERTE que está en vigor desde el pasado verano.

Nada más conocerse que la operación de compra no incluía la deuda, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, consideró "escasa" la oferta presentada por el fondo de inversión y manifestó que su esperanza de que el resultado sea "el mejor" tanto para la empresa como para los trabajadores. "Nos gustaría que fuera una oferta viable y que diera continuidad a la empresa y sus trabajadores y, por supuesto, por poder recuperar parte de la deuda", dijo. Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tildó la oferta de "insuficiente".