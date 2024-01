El Castellón recibe el domingo en Castalia, a las 18.00 horas, al Antequera. El entrenador del líder del grupo II de la Primera RFEF, Dick Schreuder, ha analizado este viernes el encuentro en rueda de prensa, además de valorar las incorporaciones realizadas, a falta de escasos días para el cierre del mercado de invierno.

El rival

"El Antequera tiene todo nuestro respeto. El partido que jugamos contra ellos en la primera vuelta fue uno de los más difíciles (terminó 1-1). Tienen una buena filosofía y buenas ideas. Seguiremos nuestro plan, aunque podamos cambiar algún aspecto. En los últimos partidos, los equipos que han venido a Castalia nos están presionando más alto y esperamos algo similar de ellos. Nuestro examen es atacar mejor esos planteamientos", desgranó Schreuder.

Altas y bajas

El Castellón tiene la baja por sanción del centrocampista Dani Villahermosa. Por contra, recupera al también mediocentro Julio Gracia, sancionado en la pasada jornada. Schreuder explicó que tanto él como Cristian y Calavera están todavía recobrando el estado de forma, después de diferentes dolencias. La única baja por lesión, a día de hoy, es la del defensa Salva Ruiz, que se lesionó en La Rosaleda.

Los fichajes

"Han salido tres jugadores (Antón, Falé y Jeremy de León) y han venido dos para las bandas (Nikita Iosifov y Douglas Aurélio), pienso que es suficiente. En los primeros días les costará un poco adaptarse a nuestro estilo, y al trabajo físico, pero es normal, también le pasó al resto en el inicio de la temporada. De momento no sabemos si la plantilla es mejor ahora que en diciembre, ya lo veremos, pero si firmamos a estos jugadores es porque creemos en ellos". Tanto Nikita como Douglas podrían debutar al domingo, aunque Schreuder apuntó que el brasileño "necesita tiempo".

¿Más movimientos?

Schreuder no descartó más movimientos de aquí al cierre del mercado de invierno (el día 31 de enero), más allá del esperado anuncio de la contratación del portero Salvà, que compensará la salida de Salvato como tercer arquero. "Nunca sabes lo que puede pasar. Estoy contento con la plantilla y no quiero perder a ningún futbolista, pero estamos preparados por si eso sucede. Por ejemplo, no quería que se marchara Jeremy, pero se ha marchado y ya tengo otro futbolista, así que estoy feliz. Vivimos en un mundo que si llega una buena oferta para el club por algún jugador... pero sé que en ese supuesto se reemplazaría esa salida. Confío plenamente en el club, en Bob (Voulgaris, el presidente) y en Ramón (Soria, el manager de reclutamiento). En estas fechas puede haber futbolistas que jueguen menos y estén algo nerviosos, pero a partir del miércoles (final del mercado) estaremos todos más tranquilos", indicó el técnico albinegro.

La victoria en Málaga

"Fue un partido duro contra un equipo que es muy bueno, especialmente en casa. Teníamos además ese reto de ganar fuera de casa, donde el equipo el año pasado ganó cuatro partidos y esta temporada ya llevamos seis. Necesitábamos esos tres puntos porque la Liga es muy dura", dijo Schreuder, que mantiene al Castellón en la primera plaza, con dos puntos de ventaja respecto al Ibiza, que no afloja.