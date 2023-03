La economía de Castellón se encuentra en uno de los momentos más cruciales del año. La semana pasada se celebraba Cevisama, uno de los principales eventos sectoriales de toda España, en la que se juega una parte importante del negocio del sector cerámico. Cuando aún no se han apagado los ecos del certamen, el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, protagonizó ayer el desayuno empresarial organizado por Mediterráneo y BBVA para hacer balance de la feria y analizar la evolución de una industria de la que depende la provincia.

Uno de los apartados más relevantes de su intervención estuvo centrado en el paquete de ayudas del Gobierno para sectores gasintensivos. Un apoyo de 450 millones de euros. Para Climent, «estos fondos son necesarios, pero necesitan de más sensibilidad, más celeridad y contundencia por parte del Estado, porque el sector cerámico lo necesita». Sobre todo por los plazos. «Si las ayudas llegan el año que viene, probablemente algunas empresas ya no estén y llegaremos tarde», afirmó.

Reclama ayudas similares a las de otros países

El conseller recordó que el aumento de los costes del gas «repercute de manera negativa en el azulejo, con caídas de producción y expedientes de regulación temporal de empleo, por lo que urgen medidas para paliar estos efectos y que sean parecidas a las que aplican otros países», defendió.

VÍDEO CON LAS INTERVENCIONES ÍNTEGRAS DE ESTE DESAYUNO:

Además, aludió a la fuerte contestación que entre los empresarios afectados tiene la nueva normativa sobre subvenciones públicas, que obliga a cumplir unos periodos de pago de 30 días, o de 60 con acuerdo entre las partes, algo que en estos momentos pocas fábricas de la cerámica podrían cumplir, después de sufrir dificultades financieras durante más de un año.

Medidas del Consell

Rafa Climent mencionó que esta misma ley de subvenciones frena las medidas de la Generalitat, con 50 millones en ayudas directas. «Por eso, se ha planteado un cambio a préstamos bonificados, con créditos a largo plazo y con un porcentaje de dinero no retornable, tanto para circulante como para realizar inversiones», detalló.

El conseller detalló las diferentes iniciativas puestas en marcha desde su departamento para la industria, como las subvenciones para la modernización de empresas, eficiencia energética, digitalización, promoción exterior o transición energética. «Quiero remarcar que la cerámica ha sido un sector muy activo, respecto a las ayudas de la conselleria de Economía Sostenible, ya que en el periodo 2015-2022 se han concedido un total de 58 millones», dijo. Por todo esto, «es necesario dar un apoyo decidido a las empresas del azulejo», concluyó.

Coyuntura

Climent hizo un repaso a las actuales circunstancias económicas, que siguen marcadas por los precios de la energía y su efecto en la inflación. Mencionó que el presente año «se presenta, a corto plazo, con incertidumbre y una situación cambiante y volátil», aunque hay factores «que pueden cambiar en unos meses, tanto positivos como negativos, por lo que la recuperación podría ser más dinámica y mejorar las previsiones iniciales». Ante un escenario de «crisis cada vez más recurrentes» propuso potenciar una economía más sostenible, desde los puntos de vista social, medioambiental y económico.

"Vamos a pedir al Gobierno que le dé a Cevisama la importancia que tiene"

A la hora de referirse a Cevisama, Rafa Climent detalló que la Generalitat apuesta para que este evento «sea referente a nivel estatal, es nuestra primera feria y tiene que seguir siéndolo». Mencionó que una forma de incrementar su importancia es lograr una mayor representación institucional. «Vamos a pedir al Gobierno que le dé la importancia que tiene, para que asistan sus ministros, el presidente, o incluso el Rey, del mismo modo que van a Barcelona a otros eventos, porque esto le daría más fuerza», aseguró el conseller.

Lo ocurrido en la presente edición justifica la petición de Climent. La inauguración contó con el president de la Generalitat, Ximo Puig, como principal autoridad. La ministra de Industria, Reyes Maroto, acudió al día siguiente, en una presencia que no se confirmó hasta unas escasas horas antes, y aprovechando que horas antes acudía a otro acto en Castelló. Respecto al jefe del Estado, Felipe VI acudió hace unos años a Cevisama, pero cuando era Príncipe de Asturias.

En unas declaraciones a los medios de comunicación, el conseller de Economía Sostenible comentó que se estudiarán diferentes fórmulas para atraer a más expositores, y potenciar el papel del clúster castellonense. «En la actualidad, los que acuden a Cevisama tienen una ayuda del 50%», detalló, por lo que se baraja ampliar este porcentaje «hasta el 60 o el 70%». Algo que justificó por la voluntad de la administración autonómica de que los sectores de la economía «funcionen, que haya empleo estable y genere bienestar», por lo que habló de «tender la mano al sector y hacer factible que los costes sean menores para que ganen todos».

Feria Valencia

Todas estas circunstancias guardan relación con el proceso de cambios a los que se enfrenta el recinto de Feria Valencia. Un espacio que será «de titularidad pública, pero queremos que la gestión se haga desde el mundo empresarial, porque al final son los que tienen que dinamizar». Climent también hizo mención a las dudas que suscitó Cevisama después de dos años de ausencia. La decisión de celebrarse, pese a las bajas de empresas «ha sido una decisión valiente», valoró.

BBVA: "Mantenemos nuestro respaldo a las empresas de Castellón"

El responsable del centro de banca de empresas de BBVA en Castellón, Miquel Gordo, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes con una intervención en la que aludió a los retos de la economía y el papel de la entidad financiera a la que representa. «Queremos facilitar un futuro más sostenible y con más oportunidades, y por eso queremos mantener nuestro respaldo a las empresas de Castellón, por su capacidad de generar riqueza, a pesar de la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, la crisis energética o la inflación», señaló.

Una de las palancas de crecimiento será «la sostenibilidad, que no es una moda sino un camino que no tiene vuelta atrás», comentó. Aspecto que la cerámica conoce bien, ya que el sector «lleva años trabajando en la eficiencia, con maquinaria avanzada o con el autoconsumo fotovoltaico», aseguró. A este reto se le suman otros, como las actuaciones de innovación y desarrollo, o el horizonte de los fondos europeos Next Generation. Sobre la sustitución del gas por el hidrógeno verde o la electrificación, mencionó que en estos momentos «no es una realidad, pero lo puede ser en un futuro, y para BBVA es una prioridad acompañar en esta transición».

Dudas

Miquel Gordo también repasó la situación actual. «El 2023 empieza con incertidumbre, con unos precios del gas que son ahora más razonables, pero siguen las dudas sobre la demanda en los próximos trimestres», detalló. Algo que se une a un 2022 marcado por los costes energéticos y en encarecimiento de materias primas, fletes de transporte o embalajes. Mientras se mantenga este escenario, «seguiremos apoyando a las empresas con necesidades de circulante», argumentó.

Las palabras del representante de BBVA en la provincia también tuvieron en cuenta la capacidad de la cerámica. «Este sector en Castellón es un referente mundial por su capacidad de adaptación a entornos cambiantes y complejos». En cuanto al futuro, consideró que pasa «por consolidar el crecimiento, por un lado con los procesos de concentración que derivan en empresas más grandes, «con capacidad de competir a nivel internacional, y con productos de mayor valor añadido».