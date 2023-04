Crisis del gas: Industria mantiene en el limbo el sistema de ayudas a la cerámica

El reparto de 450 millones a la industria gasintensiva para aliviar los fuertes costes energéticos de sectores como la cerámica de Castellón sigue sin despejar interrogantes. El 3 de marzo se cerraba el periodo de alegaciones al borrador presentado por el Ministerio de Industria. Transcurridos casi dos meses, no se conoce cuándo habrá una resolución. El nuevo ministro de este área, Héctor Gómez, visitó ayer la Comunitat, y preguntado al respecto no añadió grandes aportaciones. En unas declaraciones efectuadas al periódico Información, del grupo Prensa Ibérica, respondió que el ministerio «seguramente va a resolver en tiempo y forma, no hay ninguna duda, y las novedades ya se conocerán».

Gómez quiso «poner en valor el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Industria y también desde el de Transición Ecológica», con medidas como la excepción ibérica. Un sistema que redujo el precio del gas para la generación de electricidad, pero no para las industrias, que en el caso de la cerámica han visto cómo en el 2022 han tenido que abonar en la factura energética el 45% de toda su facturación. Pago a proveedores Una de las principales preocupaciones de los sectores gasintensivos tiene que ver la nueva ley Crea y Crece, que impide recibir ayudas públicas a aquellas empresas que hayan superado el plazo de 60 días para pagar a proveedores. Algo que, han señalado en diferentes ocasiones desde la patronal Ascer, impediría a la mayoría de empresas poder recibir este dinero. Sobre este asunto, el ministro mencionó que está estudiando « entre diferentes ministerios, dialogando con la iniciativa privada, para buscar también una solución factible». Gómez aludió a un «espacio de diálogo con la iniciativa privada y con las comunidades , siempre con el propósito de facilitar y que las ayudas y la inyección de recursos sea permeable para la mayor parte del tejido productivo, cumpliendo unos requisitos». Reunión en la Generalitat Tras estar en Alicante, el ministro acudió a València, donde se reunió con el president de la Generalitat, Ximo Puig. Se trata del primer encuentro mantenido entre el jefe del Consell y el nuevo titular de Industria. Según destacaron desde fuentes de la administración autonómica, Puig le expuso la importancia que tiene la industria cerámica, y las enormes dificultades que está pasando por los costes energéticos, especialmente desde el estallido de la guerra en Ucrania. Un sector clave El president puso de manifiesto que las empresas del azulejo son claves en la economía de la Comunitat y del conjunto de España, por ser abanderadas de la innovación en este sector a nivel mundial, la generación de puestos de trabajo y las divisas que aporta al país a través de las exportaciones. Las mismas fuentes indicaron que Puig trasladó al ministro todas las inquietudes del sector ante aspectos como las ayudas. Si bien Héctor Gómez no anunció nuevas medidas, mostró receptividad ante los asuntos tratados por el jefe del Consell, que también habló de los retos del turismo o la implantación de la gigafactoría de baterías de Sagunto, además de las oportunidades de los fondos Next Generation.