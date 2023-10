Un saxofonista toca música en directo, pero esto no es un club de jazz. Acompaña a la demostración de un cocinero que muestra en Cersaie, ante decenas de personas entusiasmadas, cómo funcionan las encimeras cerámicas de inducción. Esas que tienen la apariencia de una barra de bar pero permiten calentar la comida con solo poner una sartén encima.

La feria de la cerámica de Bolonia cuenta con 15 pabellones gigantescos y 630 firmas expositores, por lo que no es fácil destacar ente tanta oferta que al final puede ser repetitiva de una firma a otra. El señor del saxo y el chef que prepara platos al ritmo de la música mientras el público toca las palmas es solo un ejemplo de lo visto y recorrido en esta cita.

Decoración espacial

Otro caso destacado es el de una compañía ubicada en el pabellón dedicado a las soluciones constructivas. Viene a Bolonia a vender aplicaciones para montar suelos sobreelevados de pavimentos cerámicos. Sus responsables deben considerar que sus propuestas son tan avanzados que no son de este mundo.

De ahí que el estand esté presidido por un platillo gigante, y a su alrededor haya imágenes recortadas de extraterrestres. «Nunca me había acercado a este pabellón, pero no me quería perder esto», explicó Julio, un comercial de una firma azulejera de Castellón.

Sorteos

Otras estrategias son los incentivos. Cifre contaba con un espacio donde los asistentes podían posar a modo de photocall, para sentirse como la figura de portada de una revista. Entre los que etiquetaran la foto en las redes sociales se repartía nada menos que un iPad.

Estand premiado

Por otro lado, el estand de la firma castellonense Azuvi fue uno de los galardonados en Cersaie por su diseño, que transmitía su lema de ‘Home of Ceramics’ con una puesta en escena novedosa y elegante. El proyecto fue creado en la propia empresa, con ejecución de una compañía ubicada en la provincia.