Feria cerámica: las azulejeras españolas tendrán menos presencia en Coverings

El principal escaparate de la industria cerámica en el continente americano, la feria Coverings, se celebra este año entre el 22 y el 25 de abril. Es una de las principales citas para las empresas del sector en Castellón, aunque en la edición del 2024 hay un considerable descenso en la participación de firmas de nuestro país.

La asociación que agrupa a los fabricantes españoles, Ascer, indica que para esta convocatoria, que tiene lugar en la ciudad de Atlanta, habrá presencia de 44 de sus compañías. Una cifra sensiblemente inferior a las 54 que mostraron sus productos en el 2023, cuando se celebró en Orlando. Todavía es más grande la disminución respecto a la última ocasión que se celebró en Atlanta, en el año 2018, con la asistencia de 59 empresas de Ascer.

Cita itinerante

Uno de los factores que explican estas variaciones tiene que ver con el carácter itinerante de Coverings, que cada año se celebra en un punto diferente de los Estados Unidos. En función de los resultados en cada zona se decide si se repite o no. Es el caso del principal grupo español, Pamesa. Su presidente, Fernando Roig, comentó en la presentación de resultados del 2023 que en esta ocasión no iban a ir. «Donde se celebra no acude mucha gente», dijo, como argumento a esta decisión.

De las firmas que acuden se encuentran Porcelanosa, Baldocer, STN, Argenta o Cifre, presentes en el pabellón de Tile of Spain. En total, habrá más de 1.000 expositores, procedentes de más de 40 países, aunque entre las naciones de referencia estarán Italia y España como patrocinadoras del evento.

Mercado

El mercado norteamericano es uno de los más importantes para la cerámica española. Estados Unidos revalidó en el 2023 su condición de principal cliente, con una facturación de 456 millones de euros, tan solo uno más que Francia. Pese a este liderazgo, las ventas descendieron un 11,6% respecto al 2022, mientras que los envíos en volumen cayeron menos, con el 9,7% menos.

Después de Europa, que concentra el 53,2% de las exportaciones, América es el segundo destino de estos productos, con el 21,7% del total. Estados Unidos y Canadá son los principales compradores, seguidos a mucha distancia por América Latina. Uno de los grandes desafíos del sector en esta zona del mundo es resistir al fuerte crecimiento que tiene India, cuyos costes laborales y medioambientales son muy inferiores a los de la Unión Europea, lo que resta competitividad a las empresas españolas.

Otras citas

Coverings es la feria que se ubica en el calendario anual entre la española Cevisama, que en este 2024 mantuvo el nivel de asistentes del pasado año, y la cita italiana de Cersaie. A diferencia del evento norteamericano, el grupo Pamesa estará presente en el recinto ferial de Bolonia, y lo hará con una marca más. Si en las ocasiones anteriores acudía con sus seis marcas (Pamesa, Geotiles, Prissmacer, Tau, Ecoceramic y Navarti), en esta ocasión se incorporará su séptima firma, Ascale, incorporada el pasado año especializada en el gran formato.