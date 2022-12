El Ayuntamiento de Burriana ha presentado los ejes del presupuesto para 2023, que se sitúa en 35.066.666de euros (frente a los 36,8 millones del proyecto vigente) y que mantiene una línea de continuidad y prudencia debido a la realidad económica actual.

En el capítulo de inversiones los importes que más destacan son de planes que ya están en marcha como el IES Jaume I o la remodelación de la avenida Mediterránea a los que cabe añadir otras actuaciones como la anunciada remodelación del Barranquet o la ampliación del cementerio.

La alcaldesa, Maria Josep Safont; la concejala de Hacienda, Cristina Rius, y el primer teniente de alcalde, Vicent Granel, presentaron a los medios de comunicación los rasgos generales del presupuesto para el próximo ejercicio que calificaron de “social e inversor”, pero al mismo tiempo, "siendo consecuentes con la crisis económica derivada de la sanitaria más el incremento de precios por el conflicto bélico y la subida del IPC".

El equipo de gobierno ya ha trasladado a los grupos de la oposición la hoja de ruta y, tras la revisión en comisión, se celebrará un pleno extraordinario el próximo jueves 22 de diciembre por la mañana para aprobarlos.

Y es que el año que entra está caracterizado por la amenaza de recesión, sumado la batalla electoral por los comicios del mes de mayo, una cuestión sobre la que la munícipe manifestó que "no vamos a cambiar de criterio porque lo que queremos es seguir avanzando en el modelo de ciudad para las personas".

En la lista de inversiones no aparecen grandes planes planteados en 2021 para sufragar con las ayudas de los fondos Next Generation como la remodelación del Pla o el parque litoral del Arenal, porque a ojos de la alcaldesa "nuestros presupuestos son realistas y tenemos que fijar la vista en cómo se ha reducido la deuda municipal por la buena gestión, no lanzar campanas al vuelo".

Obras en marcha

Desde el ejecutivo local han querido poner en valor las obras de relevancia que hay actualmente en marcha por valor de 6 millones de euros como son la reforma del CMC La Mercé, la pasarela fija del Clot, la instalación de los tornillos de Arquímedes, el sistema de geotermia para la piscina municipal o la construcción de nuevas aceras en Santa Bárbara.

Sin embargo, para el primer semestre del ejercicio plantean la urbanización de la céntrica calle Barranquet que, tal y como informó Mediterráneo, supondrá una inversión de 480.000 euros para renovar el vial e incorporar nuevos colectores que acaben con las inundaciones del entorno como las sufridas en el episodio del pasado mes de noviembre.

Del mismo modo, destinarán 280.000 euros para avanzar en el ámbito de ser ciudad inteligente con pasos de peatones luminosos, radares educativos y sensores de calidad ambiental, además de ampliar el cementerio con 250 nichos. Granel avanzó también que se ha reservado una partida para cambiar el toldo de la Casa de la Cultura y sustituir los elementos que se han desprendido de la fachada trasera del Teatro Payà.

Finalmente, el Pla Edificant recoge el millón y medio para continuar con la construcción del IES Jaume I y 100.000 euros para la redacción del proyecto de reforma del Centro de Educación Especial Pla d’Hortolans.