Cèlia Salvador Macián, estudiant d'Història i Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castelló i veïna de Suera ha realitzat un estudi sobre productes menstruals i salut sexual que ha volgut compartir amb els lectors de Mediterráneo.

Cèlia exposa el perquè d'aquesta investigació de la següent forma: “Em vaig trobar amb un objecte antic que no sabia què era i en comprovar que era dedicat a la menstruació vaig veure poca documentació sobre aquest tema, així que em vaig proposar fer-ho jo. Malgrat que la menstruació acompanya a la dona des de sempre, em va sorprendre que hi havia investigacions sobre una infinitat de productes, però no d'això. Vaig llegir uns llibres i treballs i vaig elaborar l'informe”.

El citat treball és el següent: