Vecinos de Orpesa reclaman la limpieza de parcelas en la urbanización Torre Bellver

Vecinos de la urbanización de Torre Bellver advierten del estado de abandono de algunos solares de la urbanización, que no son acondicionados desde hace unos años, con el peligro de incendio e insalubridad que esto conlleva. Uno de los vecinos de la zona, Jaime Castell, denuncia, concretamemente, la situación en una parcela situada en la calle el Castaño, con los matorrales descontrolados que «está sin limpiar desde hace alrededor de tres años». «Es de propiedad privada, hemos instado al dueño a adecuarla, pero no hace nada y tampoco nos permite acondicionarla a nosotros. Llevamos dos años reclamando al Ayuntamiento que actúe, como venía haciendo anteriormente, pero todavía no se ha hecho nada», lamenta este residente a Mediterráneo.

