Hallazgo mundial en Castellón: Una científica de Burriana descubre una nueva especie de hongo

Todo queda en casa. La científica burrianense Ana Fernández ha descubierto un hongo inédito en el Clot de la Mare de Déu dejando sin validez aquella frase de que nadie es profeta en su tierra. El estudio realizado junto a sus compañeros de laboratorio, Dani Torres y Josepa Gené, ha dado con el origen de una nueva especie con nombre impronunciable, Hawksworthiomyces riparius, que ha decidido tener como hogar el querido paraje natural de la localidad.

Como suele pasar en ciencia, el hallazgo ha sido fruto de la casualidad, o más bien, de la causalidad. Fernández explica que «todo comenzó durante la pandemia». «Como estábamos confinados, pedí autorización para recoger muestras en el Clot, ya que es un lugar idóneo por la gran biodiversidad que contiene», dice. Por otro lado, estaba supervisando un TFG de un alumno sobre las bacterias del agua en el entorno natural municipal, por lo que decidió insistir y llevar hasta sus colegas los resultados obtenidos.

La joven participó en un estudio de la Universidad de Texas, como informó el periódico Mediterráneo, en el que descubrieron el origen de una infección muy virulenta que causa necrosis y que incluso puede llegar a ser mortal por la bacteria, Aeromonas hydrophila. Incide en que en el laboratorio donde ella trabaja de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona hacen muchos estudios relacionados con los hongos en los cauces y los ríos, aunque su campo de especialización concreto y pasión son las bacterias.

‘Burrianensis’

De momento, este hallazgo es la puerta a algo más grande, ya que según declara la propia investigadora, van «a continuar los estudios para ver si deriva en el descubrimiento de una nueva bacteria», comenta. De hecho, esgrime que le haría «mucha ilusión poder confirmarlo, ya que podría bautizar el posible microorganismo como burrianensis», cosa que en el caso de este hongo no pueden.

La muestra con el nuevo habitante del Clot fue tomada en el sedimento fluvial del cauce, más a o menos, a mitad de su recorrido a la desembocadura. Se ha demostrado que el género al que pertenece no es malo para el medio ambiente. Es más, podría ser bueno. «Lo que pasa es que como no tenemos constancia de su presencia en otro lugar no podemos comparar y asegurar sus beneficios, pero sí estamos seguros de que no es dañino para el entorno», afirma.