Benicàssim sigue cosechando cifras récord con su apuesta por convertir Villa Elisa en un centro de referencia cultural con exposiciones de primer nivel. La muestra This is Pop! que se inauguró el pasado 10 de marzo ha recibido en menos de dos meses 4.697 visitas. Unos números que consolidan esta sala como uno de los espacios expositivos más visitados de toda la provincia.

This is Pop! está concebida como una exposición que recorre 50 años de Arte Pop, desde sus orígenes en Inglaterra con figuras como Richard Hamilton o Eduardo Paolozzi, pasando por el pop americano donde no pueden faltar nombres propios como Andy Warhol o Roy Lichtenstein, la tendencia del pop español con el Equipo Crónica, Equipo Realidad o Eduardo Arroyo, hasta la actualidad con los lenguajes de neopop y el pop art urbano. Es en esta última etapa a partir de los años 80 y 90 cuando encontramos artistas en activo como Jeff Koons, Takashi Murakami, Julian Opie, OBEY, D FACE, Boa Mistura o el misterioso Bansky.

Uno de los aspectos más atractivos de la muestra es el guiño que realiza al mundo de la música. El espectador podrá encontrar portadas de discos desde Miguel Bosé a Lady Gaga. Un documental sobre el atelier de Andy Warhol cierra esta completa exposición que refleja el compromiso y la apuesta decidida del área de Cultura de Benicàssim por la calidad y el compromiso con el público.

La muestra ‘This is Pop!’ podrá visitarse hasta el próximo 28 de mayo de 2023. Los horarios son de jueves a domingo de 17 a 20 horas y los sábados de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.