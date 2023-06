Monferrer asume que el PAI Golf Sant Gregori es "una espada de Damocles importante" para Burriana

Aunque apenas lleva unas pocas horas al frente del Ayuntamiento, el nuevo alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), tiene claro que una de las patatas calientes que debe resolver a muy corto plazo es todo lo que rodea al PAI Golf Sant Gregori. Asume que analizar la situación en la que se encuentra el macroproyecto tras el reciente revés del Tribunal Supremo marcará sus primeros compases como primer edil.

«Es una espada de Damocles importante para Burriana. Hay que saber o tener la habilidad de encontrar una solución que sea, cuanto menos, poco dañina para la ciudad, porque yo no sé si hay una buena solución», apunta.

Así se pronunció el flamante munícipe en una visita a la redacción de Mediterráneo, en la que fue una de sus primeras entrevistas tras ser investido como alcalde el sábado. Lo que deja bien claro es que antes de tomar cualquier medida (si el Ayuntamiento recurre o no la sentencia del alto tribunal), quiere «escuchar» e «informarse adecuadamente» de cómo está el PAI. «Ahora mismo no tengo toda la información, con lo cual dar una opinión sobre el tema es un poco arriesgado. En estos momentos no puedo posicionarme sin haber escuchado a los técnicos o al abogado del Ayuntamiento», dice.

Monferrer reitera que tomar una decisión de este calado para el futuro de Burriana no es baladí. «Evidentemente lo que se espera de mí es que tome decisiones, pero no lo voy a hacer a lo loco como si esto fuera la peña de amigos. Lo que se merece Burriana es que tomemos una decisión teniendo en cuenta todo», argumenta.

El nuevo equipo de gobierno del PP no va a disponer de mucho tiempo para deliberar y reflexionar sobre el asunto, ya que el 5 de julio es el día límite para presentar o no el recurso. Monferrer asume que, haga lo que haga, «habrá una parte de Burriana que no estará satisfecha, pero al menos, lo hará estando convencido de que esa decisión sea la mejor para Burriana». «Yo con eso me conformo, a partir de ahí, me podré equivocar como cualquiera», señala.

Por el momento, el alcalde asegura que el lunes ya inició los trabajos sobre Sant Gregori y ha pedido reuniones con el abogado municipal: «Vamos a intentar de lograr a ver si somos capaces de, hasta el día 5, tener una idea aproximada de lo que se debería de hacer, sin prisa pero sin pausa».

Asociación de propietarios

Mientras el primer edil recaba toda la información, desde la asociación de propietarios a favor de Sant Gregori le piden «una solución urgente, en base al rigor de un análisis riesgo/coste» y que «tome la decisión menos dañina para el Ayuntamiento y sus vecinos». Avisan de que «la reparcelación inversa de Sant Gregori sería un error sin precedentes en España» y remarcan que «la ley es clara: el responsable final subsidiario ante los propietarios es el Ayuntamiento».