Ayuntamientos, vecinos y asociaciones de Portell, Cinctorres y Morella han presentado alegaciones contra la línea de Muy Alta Tensión (MAT) que la empresa Forestalia pretende construir en la comarca para evacuar la energía generada en el macropolígono eólico Cluster Maestrazgo en Aragón .

El pasado viernes terminaba el plazo administrativo para presentar alegaciones contra la solicitud de autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, del macroproyecto de Forestalia que afecta a las comarcas del Maestrazgo, Bajo Aragón y Els Ports. En las comarcas de Castellón, más de un centenar de vecinos de Portell, Cinctorres y Morella y diversas asociaciones, como L'Aplec dels Ports, Centro de Estudios de Els Ports, Asociación de mujeres de Els Ports, la Unió o la Roca Parda, han decidido sumarse a las alegaciones de los consistorios y la plataforma No a la MAT Comarcas de Castellón contra este proyecto: una línea de Muy Alta Tensión que pretende cruzar la comarca para evacuar la energía hasta la subestación de Fraiximeno. Si se hiciera realidad, "podría tener graves afecciones sobre la salud de los vecinos, el paisaje, ecosistemas protegidos, patrimonio, biodiversidad y sobre el modelo de vida de muchas personas que habitan y trabajan estas tierras".

Según argumenta el documento de alegación, elaborado por expertos juristas en derecho ambiental (presentado ante la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón), el proyecto de la empresa aragonesa "vulnera diferentes normativas y figuras de protección ambientales estatales y europeas: por un lado, cruza espacios que forman parte de la Red Natura 2000 y Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA); y, por otra, también afecta directamente a espacios donde hay Bienes de Interés Cultural como el Castillo de Portell de Morella, o la Torre de los Moros, en Cinctorres". Además del impacto sobre el paisaje, el patrimonio y los ecosistemas de la comarca, la línea de Muy Alta Tensión "podría tener graves repercusiones sobre la economía, especialmente en el sector agrícola, ganadero y turístico de los términos afectados y, por tanto, vulneraría el principio de precaución marcado por el Consejo Europa en materia de salud, que recomienda no hacer pasar esta infraestructura de transporte a menos de 800 metros de núcleos habitados".

La oposición a la línea de Molt Alta Tensió (MAT) ha unido vecinos, asociaciones y alcaldes de los tres pueblos afectados que, además de presentar alegaciones, también han emitido comunicados y declaraciones en contra del proyecto. Según Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella: "Por encima de todo está la salud de todas las personas que viven en nuestro término, estén donde estén, y también preservar el patrimonio natural y cultural que tienen Morella y la comarca". Sangüesa también considera que "deberían ser los vecinos quienes decidieran si quieren o no estas macroinfraestructuras y no las multinacionales que quieren imponer su modelo para sacar beneficios privados a expensas de la destrucción de nuestro territorio” . En la misma línea Mireia Mestre, alcaldesa de Cinctorres, considera que ''es evidente que queremos el progreso económico de nuestras comarcas, pero no a cualquier precio. La afectación que tendría la línea MAT sobre el paisaje y patrimonio de nuestros términos municipales y sobre la vida de nuestro vecindario es muy elevada, y por tanto como ayuntamiento nos posicionamos claramente en contra”.