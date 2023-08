El Ayuntamiento de la Vilavella recobró tras las pasadas elecciones con el pacto entre Partido Popular e Independents per la Vilavella (IxLV) la estabilidad política tras una convulsa legislatura en la que tuvo hasta tres alcaldes distintos en cuatro años, pero no se ha alejado de la crispación, que este jueves ha quedado más que patente en el pleno extraordinario convocado para formalizar la renuncia de Laura Escrivá, la supuesta falsa médica del municipio, como concejala del equipo de gobierno.

El trámite, en apariencia, estaba exento de polémicas. El equipo de gobierno iba a limitarse a dar cuenta de esa renuncia, tras salir a la luz el jueves 27 de julio el caso del presunto engaño protagonizado por quien iba de número 3 en las listas de IxLV, a la que se le asignaron desde el pasado mes de junio las concejalías de Igualdad, Convivencia Saludable y Desarrollo Cultural, pero la sesión ha acabado en rifirrafe entre la alcaldesa, Carmen Navarro, el otro concejal de IxLV, Domingo Rodríguez y el portavoz del PSOE, Juan Huguet, a cuenta de las intervenciones en la sesión, dado que no las ha habido.

Turno de palabra, ¿sí o no?

La tensión que existe entre gobierno y oposición se ha palpado en el ambiente del plenario. Durante al menos cinco minutos, desde la entrada de los ediles del PP e IXLV en el salón —los del PSOE ya estaban en su lugar— el silencio ha sido absoluto e incluso incómodo. El secretario del consistorio ha leído el único punto del orden del día, la formalización de la renuncia de Laura Escrivá y el inicio del trámite para solicitar a la Junta Electoral de Zona la visto bueno para que el siguiente en la lista de IxLV, Mario Vicent, pueda incorporarse al consistorio en el lugar de su ex compañera. Dicho cual, de inmediato, Navarro ha levantado la sesión, y en ese momento ha empezado la discusión, como ella misma ha indicado, «con el pleno acabado».

El portavoz socialista ha exigido tomar la palabra con el argumento de que en cualquier pleno existe el derecho de intervención. La alcaldesa le ha explicado que, tras consultar con los servicios jurídicos del consistorio, estos han señalado que por el tipo de pleno y el fondo de la cuestión a tratar, no cabía esa opción.

«Hemos resuelto con mucha celeridad el asunto para que el Ayuntamiento no saliera perjudicado» Carmen Navarro - Alcaldesa de la Vilavella

La división de opiniones no ha acabado ahí. Huguet ha insistido en su derecho a hablar y ha acusado a Navarro de estar cometiendo «irregularidades», tanto en la convocatoria del pleno de renuncia como en el desarrollo del mismo.

Después de varios minutos de enfrentamiento en el que no han participado en ningún momento los ediles del PP, que han abandonado el salón de plenos en cuanto se ha levantado la sesión, Carmen Navarro ha señalado que han dado cumplimiento «al trámite legal previsto, tomar en consideración la renuncia de Escrivá».

Navarro ha incidido en lo ya dicho cuando Mediterráneo publicó en exclusiva que su compañera de listas y gobierno había estado ejerciendo como médico pese a no serlo al menos durante cinco años, «es un problema personal y profesional de una integrante de nuestra candidatura y como a cualquier otro, no le pedimos currículum ni que acreditara su formación». Navarro defiende que «hemos resuelto con mucha celeridad el asunto para que el Ayuntamiento no saliera perjudicado y hemos demostrado que hemos sabido dar una respuesta rápida y nadie, de hecho, ha notado que ella no estaba aquí».

La alcaldesa avanza que el nuevo edil, Mario Vicent, no asumirá las mismas áreas que Escrivá, habrá una reestructuración de las responsabilidades municipales. Las nuevas delegaciones serán aprobadas en el pleno de septiembre, cuando tome posesión.

Pleno extraordinario y dimisión

El Partido Socialista va a iniciar los trámites para solicitar otro pleno extraordinario —barajan la posibilidad que sea durante el mes de agosto o, en cualquier caso, antes del ordinario de septiembre— en el que, según ha defendido su portavoz, Juan Huguet, puedan exponer las «presuntas irregularidades» que, tal y como ha apuntado, podrían haberse cometido en el proceso administrativo para formalizar la renuncia de la concejala.

«Estamos en manos de abogados, y si comprobamos que es como sospechamos, llevaremos el caso donde lo tengamos que llevar». Juan Huguet - Portavoz municipal del PSPV-PSOE de la Vilavella

Juan Huguet ha acusado a la alcaldesa y «su gobierno» de tratarlos con «falta de respeto y mala educación» al no dejarles hablar. A la pregunta de dónde estarían esas irregularidades que menciona, señala que «lo íbamos a explicar en el pleno y no nos han dejado», y que lo expondrán a la ciudadanía «como podamos» o en el citado pleno extraordinario. Concluye señalando que «estamos en manos de abogados, y si comprobamos que es como sospechamos, llevaremos el caso donde lo tengamos que llevar para exigir responsabilidades». En un momento dado ha apuntado que no descarta pedir la dimisión de la alcaldesa por este asunto.

Queda la vía judicial

Más allá del debate político que esta situación ha suscitado, y que tiene un trasfondo que va más allá de lo sucedido, el hecho objetivo es que la presunta médica falsa ya no es concejala en la Vilavella, por lo que al asunto ya solo le queda por saldar las cuentas judiciales, que no serán ni tan ágiles ni tan inocuas, teniendo en cuenta que Escrivá no ha tenido que acudir al pleno para dar la cara, con la firma de su renuncia ha sido legalmente suficiente. Ante los tribunales se la acusa de la presunta comisión de tres delitos graves, intrusismo profesional, falsificación de documento público y estafa. La denuncia la interpusieron los gerentes del balneario donde ejercía como doctora en cuanto supieron que, según parece, les habría engañado durante cinco años.