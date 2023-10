La cocina marinera de Benicarló cuenta con platos emblemáticos y tradicionales. El pasado 15 de septiembre dieron comienzo las jornadas gastronómicas del pulpo a caduf y pescado de lonja y se extenderán hasta el próximo 1 de noviembre.

Un total de 24 bares y restaurantes participan en esta edición con distintas elaboraciones presentadas en formato tapa, pincho o menú degustación, con la que la ciudad da la bienvenida al otoño.

Cientos de personas ya han degustado las propuestas ofrecidas por los restauradores locales en esta consolidada cita que atrae cada año a vecinos y visitantes que quieren disfrutar de los productos frescos de la lonja benicarlanda.

Durante las jornadas, los comensales pueden degustar los platos con un precio unificado en todos los locales participantes, siendo el de las tapas de 6 euros, los menús de pinchos de 18 euros y los menús degustación de entre 28 y 35 euros.

Producto protagonista

Del total de establecimientos participantes, 17 ofrecen tapas, 8 menús de pinchos y 12 menús degustación. Todos ellos tienen como protagonistas el pulpo o el pescado fresco de la lonja local.

En esta edición de las jornadas, los chefs han apostado por variedad de recetas y presentaciones, haciendo con estos ingredientes platos como ensaladas, all i pebre, arroces, fideuà, carpaccios, sushi o incluso crepes.

Para los amantes de la gastronomía marinera, disfrutar de las jornadas es muy sencillo, ya que están presentes en más de 20 locales distribuidos por toda la ciudad.

En esta edición participan el Barrafina Blo, Brasil, Can Cristina, Casa Golo, Cor de Carxofa, Dolce Vita, Frexes, Hogar del Pescador, La Antigua, La Fábrica, La mar de Bo, Levante, Mar Blava by Vericat, Maremeua, Montaditos Can Bolo, Neptuno, Nou Goya, Nou Panamá, Pepi, Pulpería Lucense, Rex Tapas y Vinos, Sant Gregori, San Rafael y Tato’s Gastrobar. De este modo, lo mejor del mar Mediterráneo llega hasta las mesas y paladares con multitud de opciones.