Sergio Luis Pons se enamoró de los paisajes de la Serra d’Espadà y decidió emprender un negocio de alojamiento rural en la zona tras transformar un horno del siglo XIX, «uno de los más grandes y antiguos de la provincia de Castellón de este estilo, con casi cuatro metros de diámetro, que estuvo activo hasta alrededor de 1960», explica este emprendedor de 47 años, natural de Almassora.

Sin apenas conocer Alcudia de Veo, decidió vivir allí. Hace unos años, una ruta en moto hizo que estuviera toda la noche en vela pensando. "Cruzar la Serra d’Espadà de este a oeste me cautivó, sus parajes me parecieron mágicos», recuerda.

Y hace unos 7 años decidió alojarse, junto a su pareja, Ana Olivas Martínez, en este pequeño pueblo de la Plana Baixa que apenas cuenta con 195 habitantes censados, según los últimos datos del INE.

Posteriormente, desde el Ayuntamiento les animaron a emprender un negocio local con el fin de dinamizar el municipio, uno de tantos en el interior de Castellón que se encuentra en riesgo de despoblación.

«Y pensé ¿por qué no mostrar a los demás el entorno que me cambió la vida? Fue entonces cuando me lancé a la aventura de abrir una casa rural en lo que fue el primer horno del pueblo, sito en el centro del casco histórico».

En esta antigua panadería han puesto «el corazón y el alma, el resultado ahí está».

Pero llegar hasta ahí no ha sido un camino de rosas. Compraron el inmueble hace unos 4 años y lo rehabilitaron de arriba a abajo, respetando, eso sí, el antiguo horno, «que todavía funciona». La reforma integral data del año 2022.

Se potenció la fuerza de la construcción original manteniendo los muros de piedra y respetando el horno moruno en su integridad. De hecho, el protagonista de la cocina es el originario y monumental horno de piedra que da nombre a la casa.

Ayudas Leader

Para llevar a cabo la rehabilitación solicitaron las ayudas Leader, dirigidas a empresas, autónomos y asociaciones con el objetivo de fomentar los recursos propios de la región y el desarrollo de negocios rurales. Y para la farragosa burocracia, contaron con el asesoramiento de la Asociación para el Apoyo Integral de las Comarcas del Interior.

En octubre del 2022 abrió las puertas la Casa rural El Forn y en Pascua del 2023 decidieron ampliarla: «La casa contigua generaba problemas de humedades, por lo que decidimos comprarla, la derribamos y creamos una terraza al aire libre con barbacoa».

Desde entonces la experiencia ha sido «muy positiva". "Viene gente de medio mundo: españoles, holandeses, alemanes... atraídos por el paisaje y las rutas senderistas, como la de Alcudia-Órganos de Benitandús».