El Ayuntamiento de Onda ha sido seleccionado como el único consistorio representante de España en la sede de la Secretaría de la Coalición Local 2030, organizada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ubicada en la ciudad de Bilbao. Este logro destaca el compromiso y liderazgo de Onda en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local.

En este contexto, Onda se convierte en un referente al participar activamente en un seminario internacional, que promueve la ONU, donde se han compartido experiencias en la localización de los ODS. El concejal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Onda, Paco Pastor, ha expuesto las acciones concretas y proyectos que han convertido a Onda en un modelo de sostenibilidad.

El seminario ha contado también con la participación de destacados ponentes, incluyendo a Paula Fernández-Wulff, Directora General del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Luis Martínez Sicluna Sepúlveda de la Federación Española de Municipios y Provincias y Blanca Yañez, Jefa del Departamento Multilateral de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, entre otros.

En este sentido, Pastor ha destacado la importancia de la comunicación efectiva y la participación ciudadana en la estrategia de Onda, resaltando la integración transversal de los objetivos en todas las áreas de gobierno, la colaboración con la ciudadanía, y la implementación de acciones concretas como el ahorro energético de los edificios públicos, la movilidad sostenible y proyectos medioambientales como el Bosque Olímpico o el Pulmón Verde.

En esta línea, el edil ha resaltado: "La Tierra no es un regalo de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Por ello, desde este equipo de gobierno estamos comprometidos en construir un futuro más sostenible y equitativo para todos”. “Si no conseguimos que la Agenda 2030 sea un proyecto de todos, no será de nadie. Por lo que creemos que compartir nuestras experiencias es fundamental para impulsar un cambio positivo a escala global", ha añadido.

Onda 2030

En materia de sostenibilidad, el Ayuntamiento de Onda ha llevado a cabo acciones concretas e innovadoras como la implementación de tecnología LED para un ahorro energético del 60%, la creación de una comunidad energética local participativa, la expansión de la red de carriles bici y la instalación de cargadores eléctricos para promover la movilidad sostenible, junto con programas de transporte sostenible para funcionarios y la meta de convertir todos los edificios municipales en emisores cero para el 2030.

Además, la creación de mobiliario urbano con tapones reciclados, sistemas de riego inteligente o proyectos como el Bosque Olímpico y el Pulmón Verde no solo contribuyen a mejorar la calidad del aire y la biodiversidad, sino que también proporcionan espacios recreativos para los ondenses.

Por otro lado, en el ámbito educativo, se han implementado programas para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los colegios, con actividades en el Museo Manolo Safont y la biblioteca municipal, reconociendo la importancia de la educación en la formación de valores de respeto hacia el medio ambiente.