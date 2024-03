Fondos de inversión se interesan por el PAI Sant Gregori de Burriana... si se desarrolla por gestión directa

El revés judicial que supuso en mayo del año pasado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) marcó un antes y un después en los planes de futuro del PAI Golf Sant Gregori en Burriana. Obligó al nuevo equipo de gobierno (PP y Vox) a reorientar drásticamente el macroproyecto y, aunque el fallo hubiera podido espantar a los promotores, es tal el potencial de este desarrollo urbanístico a primera línea de costa que los inversores no le han perdido la pista.

Eso sí, vistos los precedentes, piden contar con ciertas garantías, por lo que una de las condiciones que han trasladado ya al Ayuntamiento es que sea el propio consistorio el que asuma el desarrollo del PAI. «Estamos estableciendo reuniones con muchos fondos de inversión que ya nos han dicho que van a estar al lado de Sant Gregori si al final se gestiona directamente por parte del Ayuntamiento», hace hincapié el alcalde, Jorge Monferrer.

Esta opción es precisamente la que recomienda y ve más viable el informe especializado que el Ayuntamiento encargó para conocer cuál era la mejor forma de afrontar el desarrollo del PAI.

A falta de conocer de forma oficial si el consistorio se embarca en la gestión directa, el primer edil tiene claro que este macroproyecto no debe ser un lastre para la ciudad. «A pesar de la herencia envenenada que nos dejó el anterior gobierno, vamos a trabajar para que Sant Gregori no sea una losa o una lápida sobre la espalda de los ciudadanos de Burriana», explicó en el I Foro de Municipalismo en Castellón, organizado por Mediterráneo.

"Vamos a intentar jugar la mejor partida posible"

Aunque las condiciones que encontraron sobre este proyecto al entrar a gobernar el pasado junio no son las más propicias, Monferrer confía en el potencial del PAI, pero no a cualquier precio: «Vamos a jugar con las cartas que nos han dado, con las buenas y con las malas, y vamos a intentar jugar la mejor partida posible. Estamos trabajando para que Sant Gregori no hipoteque a las futuras generaciones, sino que al contrario, sea un elemento que debe ser clave en el desarrollo turístico de Burriana».

Para ello, trabajan «con informes externos y con asesoramiento directo» para que el plan «tenga la mayor garantía jurídica posible». «Queremos que al final Sant Gregori no sea una losa, sino un trampolín para la ciudad», añade.

El Ayuntamiento ya ha licitado también el peritaje para comprobar y verificar el estado de las obras ejecutadas en el PAI hasta la fecha de la sentencia del TSJCV.

Suscríbete para seguir leyendo